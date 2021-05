Ciudadanos considera insuficientes las plazas ofertadas para la Guardia Civil en la Sierra

La senadora de Ciudadanos (Cs) por designación autonómica y coordinadora de la formación liberal en Huelva, María Ponce, ha calificado de “insuficiente” la convocatoria de 20 plazas para agentes de la Guardia Civil en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche que le ha comunicado el Gobierno en respuesta a su pregunta en el Senado sobre el número de miembros de la Benemérita destinada a esta extensa comarca de la provincia de Huelva.

La también diputada provincial, que ha visitado el puesto fronterizo en Rosal de la Frontera junto al alcalde de la localidad, Antonio Carlos Vázquez, de Ciudadanos, ha mostrado su satisfacción por que el Gobierno de Sánchez haya respondido a “nuestra insistente reclamación por incrementar la plantilla de la Guardia Civil en la Sierra porque hay momentos en los que una sola patrulla tiene que hacerse cargo de cubrir toda la comarca que tiene más de 100 kilómetros de largo”.

Sin embargo, Ponce ha asegurado que “vamos a seguir trabajando para que sigan aumentando las plantillas, porque “no es un aumento real de plazas a nivel nacional ni en Andalucía, sino que se tratan de simples traslados, de modo que el hecho de que vengan 20 efectivos nuevos no impide que se puedan ir los que están ahora, de modo que nos quedamos igual o peor”.

“Es una solución poco efectiva, no nos parece práctica. Necesitamos una respuesta contundente. Necesitamos una oferta pública mucho más efectiva que pueda dar pie para que se destinen a Huelva los efectivos que necesitamos y que no pongan en riesgo la seguridad ciudadana ni la de los propios agentes”, ha subrayado la senadora, que ha vuelto a denunciar que la “falta de efectivos de la Guardia Civil, que afecta no sólo a la seguridad ciudadana del municipio y del conjunto de la Sierra, sino también a la seguridad e integridad de la propia Guardia Civil”.

María Ponce ha abundado en que también el Gobierno ha confirmado, en su respuesta a la pregunta en el Senado, que no había destinado a agentes de la Guardia Civil al control de la frontera con Portugal durante los cierres decretados para frenar la propagación de la pandemia de la Covid-19. “Tres agentes de la Policía Nacional han controlado el paso fronterizo durante los cierres de frontera por la pandemia, pero el resto de caminos y vías han estado desprotegidos, de manera que era fácil encontrar a portugueses en la localidad”, ha lamentado.

El alcalde de Rosal de la Frontera, por su parte, ha criticado que “un pueblo fronterizo como Rosal no tenga patrulla las 24 horas y que tengan que venir patrullas desde Santa Olalla para prestar el servicio de seguridad a la ciudadanía”. “Nos vemos indefensos, especialmente en un sitio de paso de muchos portugueses, que, incluso durante el cierre de frontera, se han cruzado por otros caminos sin control”, ha señalado, por lo que ha insistido en “pedir al Gobierno más agentes para toda la Sierra”.

Finalmente, la senadora de la formación naranja ha recordado que “venimos denunciando también la carencia de recursos de la Guardia Civil, y aquí hay un ejemplo clarísimo por la situación del cuartel de Rosal de la Frontera, que es totalmente lamentable”. “Es denunciable que la Guardia Civil tenga que estar trabajando entre humedades, con las paredes con desconchones y cayéndose”, ha indicado. En su opinión, “es una vergüenza que nuestros agentes trabajen en estas condiciones y que el Ministerio del Interior no adecue los cuarteles, mientras que allí trabajan con los mejores recursos”.

En este sentido, Ponce ha anunciado que va a “elevar otra pregunta al Senado exigiendo un inventario sobre el estado de todos los cuarteles de España para que nuestra Guardia Civil trabaje en las condiciones que merece”.