Eloisa Rodríguez: “Visto un político, vistos todos, solo miran por sus sillones”

Me complace un montón que se acerque hoy a esta sección de entrevistas en tiempo de pandemia Eloisa María Rodríguez Santos, a la que conocí en los años 80 a través de su tío Miki Rodríguez. Desde entonces hemos mantenido una buena amistad. Y es que nuestra invitada es una persona cordial, sociable, alegre, divertida, solidaria, alto sentido de la amistad, positiva, más de Huelva que un choco…

A sus 46 años, casada con Rafael Alcaide y con una hija de 13 años llamada Claudia, empezó su formación en el colegio Montessori, de donde sacó a sus mejores amigos y amigas; continuó el bachillerato en el instituto José Caballero y de allí pasó a formar parte de la Escuela Universitaria de Trabajo Social de Huelva.

Posteriormente, se incorporó en el primer y único proyecto empresarial en Huelva del comercio online , donde se unían todos los comercios de la capital, y de allí le dan la oportunidad de entrar a formar parte del equipo comercial de Volvo, en la concesión de Huelva, Codimotor, a cuya empresa sigue unida desde hace 16 años. Me cuenta Elo que este era un mundo en el que la mujer no tenía un papel muy reconocido, ya que son muy pocas, y que ella apostó por el mismo, y que a fecha de hoy, está super orgullosa de su desempeño y del trato que le dan tanto por parte de los clientes como de sus superiores, los que siempre creyeron en ella .

Me gustaría pensar que estamos saliendo ya pero, desgraciadamente, y viendo las noticias diarias, no es así. Hay que mentalizarse de que ahora tenemos el trabajo más duro desde que todo empezó, que es protegernos y proteger a los demás, cumplir todas y cada una de las medidas de seguridad y vacunarnos en cuanto nos toque. No hay otra opción. La vacuna es la salvación de todo esto, son las que salvan las vidas.

¿Has pasado miedo en algún momento y qué es lo que más te ha dolido en estos meses de pandemia?

Sí, sí he pasado miedo. Veíamos todos los días la cantidad de gente que se moría a diario, la cantidad de gente que ingresaba sola en los hospitales sin saber si iba a salir de allí o no. Me daba miedo mi familia a la que no podía ver. Me daba miedo el no saber qué iba a pasar con mi trabajo, cómo iba a volver y de qué manera. Afortunadamente para mí, poco antes de la pandemia, salió el nuevo Volvo XC40 y, cuando nos incorporamos en mayo, fue todo un éxito de ventas, ya que la marca lo apoyó mucho económicamente y la gente se volcó en la compra. Y que a fecha de hoy todavía dura, pero esta suerte no la han tenido muchos compañeros de otras marcas y eso me preocupa, porque además, aparte de amigos, afecta al sector y mucho. El cierre perimetral que hemos tenido y el horario reducido tampoco han sido de gran ayuda para nosotros.

¿Qué proyectos tienes para el futuro y qué haces en la actualidad?

Empiezo por el final. En la actualidad sigo trabajando y luchando para llegar a objetivos de ventas en Volvo, sigo quedando con los pocos amigos que podemos para salir a comer, tampoco podemos hacer mucho más. Y sigo luchando para ser un ejemplo para mi hija, que está en edad adolescente, y para que ella dentro de lo que nos ha tocado vivir, sea feliz. Ese sí que es el objetivo más importante de mi vida.

Y, sinceramente, José Luis, después de esto, he aprendido a no hacer proyectos a largo plazo. Yo soy una persona muy práctica y me conformo con poco, solo quiero ser feliz, poder pasar grandes ratos con mis amigos y que mi familia y la gente a la que quiero estén bien. Casi nada, ¿verdad? jajajaja.

¿Qué significan para ti las tradiciones de Huelva como El Rocío, Semana Santa, Colombinas…?

Pues todo, es mi mundo, yo soy más de Huelva que un choco, qué te voy a decir… Eso lo llevo muy mal. Es mi idiosincracia, es lo que he vivido desde pequeña, desde que nací, y es lo que le he inculcado a mi hija, imagínate. Mi reunión de El Rocío, mis amigos, mi gente… Y no nos reunimos desde que todo esto empezó. Mi segundo sobrino, que nació y aprendió a andar y aún no ha podido salir de monaguillo en nuestra hermandad (Descendimiento) a la que tanto amamos… Una locura todo. Y mis Colombinas, esas noches de cenas, fiestas y risas… Yo no soy de montarme en ninguna atracción porque me da miedo hasta los coches de choque, pero del resto, no me pierdo nada, jajajajajaja.