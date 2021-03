Fernando Moraira: “mi proyecto es venirme a vivir a El Portil y dejar Alemania”

Fernando Moraira García, al que sus amigos de niñez llaman muy cariñosamente “Bolita”, es nuestro entrevistado de hoy, y lo conozco desde chiquito, pues también formaba parte de la gran familia que era El Portil hace ya unas tres décadas.

Persona noble, cordial, muy trabajador, con alto sentido de la amistad, risueño, solidario y desde luego muy buena gente. Lleva muchos años fuera de Huelva y echa de menos a esta su tierra natal, pero la falta de trabajo le ha llevado a ser un nómada. Soldador de tubería naval con 15 años de experiencia en el sector y viajando por el mundo soldando en estaciones y gasoductos en Kuwait, Chipre, Italia, Austria, Túnez, Alemania… Actualmente trabaja en Alemania. Padre de familia con 35 años busca estabilidad en Huelva para poder estar con la familia.

Este pasado fin de semana ha estado en El Portil y hemos aprovechado para echar un ratito de charla y este es el resultado :

P.- ¿Fernando qué opinión tienes de la situación que estamos pasando?

R.- Una vergüenza. Gracias a Dios yo tengo un puesto de trabajo en Alemania y económicamente no me he dado cuenta. Aquí la mentalidad es trabajar y producir para el país y si hay trabajo hay ingresos. En Alemania subió el paro por la pandemia un 5,9% y en España un 21,8% casi un 16% de diferencia. Aquí el virus es el mismo y está igual que en España pero la mentalidad es trabajar y que todos trabajen. Si estás parado por ejemplo y te llaman para areglar una alambrada y no vas, automáticamente te cortan el paro. Lo tienen claro, o produces para el país o no tienes derecho a nada, y si trabajas, no te faltan ayudas sobre todo para las familias. A las familias las cuidan mucho. Es mutuo: si tu das, ellos te dan, te lo aseguro. Pero sí que es cierto que los que tenían dinero antes ahora tienen más y los que tenían poco, ahora tienen menos. Vamos, injusto como siempre para la gente obrera.

P.- ¿Crees que habrá más olas de contagio?

R.- No es fácil contestar a esto. Diría que en cuanto a lo económico es probable que existan muchos intereses por medio. Y yo me pregunto ¿porqué tiene que haber gente millonaria a día de hoy a causa de la pandemia cuando todo lo necesario para pasar esta pandemia debería ser gratuito?

P.- ¿Cómo crees que cambiará la vida tras la pandemia?

R.- La verdad es que ya ha cambiado y estoy convencido que las gentes estarán más distantes y con miedos, pero el ser humano se adapta a todo.

P.- ¿Has pasado miedo en algún momento?

R.- Sí, pero por la vida de mis hijos, de mi familia y el futuro que tendrán.

P.- ¿Qué proyectos tienes cara al futuro?

R.- Lo tengo muy claro. 100% vivir en El Portil y darles a mis hijos la encantadora infancia que yo tuve gracias a mis padres. Pero sin estabilidad en España, y más concretamente en Huelva, en cuanto a puestos de trabajo, me da miedo moverme de Alemania. Date cuenta que tengo dos hijos y uno que viene en camino, si Dios quiere. Por eso no he dado el paso de volverme a mi tierra, pero no lo descarto. El Portil es un paraíso.

P.- ¿Qué es lo que más has echado de menos en estos meses de pandemia?

R.- A mi familia, pues aunque ya de por sí la veo poco por mi trabajo, con esto de la pandemia menos todavía y me da mucha pena, los añoro y pienso constantemente en todas mi gente.

P.- ¿Qué es lo que más te ha dolido de esta situación?

R.- Cuando empezó con la cuarentena me cogió en casa, ya tenía un vuelo desde Sevilla hasta Alemania tres días antes de encerrarnos y decidí no irme, me quedé en casa con mi familia con la intención de proteger a mis hijos pues aún no se sabia nada, sólo habia rumores de muertes en China e Italia y lo que más me dolió fue ver a mis hijos encerrados sin poder jugar en la calle, por mucho que me inventara, era un caos. Ver a tus hijos y decirte que le dolían las piernas de tanto tiempo encerrado me dolió muchísimo. Compré hasta una cama elástica y la puse en medio del salón para que saltaran y ejercitaran las piernas.

P.- ¿Cómo ves la situación de El Portil y qué recuerdos guardas de tu niñez allí?

R.- La situación de El Portil es mala en líneas generales, al no tener su propio ayuntamiento. A mi me parece estupendo que Punta Umbría y Cartaya crezcan a mejor, pero es injusto la dejadez hacia esta zona perteneciente a ambos municipios. Los portileños lo único que pedimos es que la población la tengan en condiciones. A nivel de naturaleza es un paraíso, pero en lo que respecta a servicios e infraestructuras estamos totalmente abandonados y no hay derecho.

Las playas dan pena, cada año peor. Tenemos el problema del mar que se está comiendo la playa, eso es por la naturaleza, pero hay remedios para poder salvarla y conservarla. Aparte no hay nada de ocio en la playa, cada vez ponen más problemas a los hosteleros. Vamos que es injusto. La zona azul tiene su guasa también.

Mis recuerdos de mi niñez en el Portil… Es la niñez mejor del mundo. Recuerdo que esperábamos que llegara el viernes en invierno y que mis padres nos llevaran a mí y a mi hermano, encendíamos la chimenea, lo cual era una gozada, y la plazoleta de mi urbanización siempre llena de niños que a día de hoy son mis mejores amigos. Aquello creó una amistad insuperable, que la contabas fuera de la reunión y poca gente se lo creía. Un buen rollo siempre y tan grandes momentazos. Muchos años juntos y seguimos estándolo.

Son 33 años que disfruto de aquello cuando puedo, es mi punto para despejarme y disfrutar. Doy las gracias a mis padres que en su día compraron un apartamento en Residencial Laguna la mejor urba, y aún se conserva, donde ahora la infancia la están disfrutando mis hijos por fortuna.

P.- ¿Qué crees necesita Huelva para despegar de una vez?

R.- Tu misma pregunta lo dice, entre otras cosas un aeropuerto, ya es hora que el turismo se quede en la provincia y desde luego que ofrezcan puestos de trabajo. Un aeropuerto mueve millones de euros al año ya está bien de que el turismo se quede todo en Sevilla y Faro, que son los dos aeropuertos mas cercanos. Está claro que es sólo una de las muchas cosas que necesita, pues son bastantes las infraestructuras que se necesitan para atraer turismo más estacional.

P.- ¿Qué haces en la actualidad?

R.- Actualmente llevo cuatro años en Alemania con contrato fijo. Lo hago como soldador especialista en tuberías de gas tanto como en estaciones fábricas y gaseoductos.

P.- ¿Has viajado por muchos países por tu profesión?

R.- Pues ahora tengo 35 años y con 21 cogí la maleta y me fui solo para mejorar mi profesión, dejé los Astilleros de Huelva, una pena que después desapareciera.

Con 21 años, como te he dicho, me fui hacia Albacete. Un niño solo con ganas de mejorar y de donde guardo buenos recuerdos. De allí marché para Murcia y ya fue un no parar. Con 23 años ganaba 4.000 euros al mes, mucho dinero para chico tan joven lo reconozco, pero eran míos, por mi esfuerzo y mis ganas de mejorar cada día. Posteriormente aterricé en Kuwait, Alemania, Chipre, Austria, Italia, Túnez… Hasta que volví a Alemania, firmando un contrato directo con una empresa de dicho país, que es donde estoy actualmente, 4 años consecutivos. Está claro que se echa de menos tu casa de Huelva, El Portil, la familia, los amigos…. No es fácil estar fuera de casa, hay que ser muy fuerte de mente y estar un poco loco jejeje.

P.- ¿Cuáles son tus aficiones y qué echas de menos?

R.- La pesca sin duda. Me la inculcó mi padre, pero estando en Alemania se me hace imposible. Hacer reuniones de amigos en el campo, en la playa…

P.- ¿Qué recuerdos guardas de Astilleros?

R.- Muchísimos y muy buenos, pero aprovecho la pregunta que me haces para decir que es una pena lo de Astilleros de Huelva, pues en la fabricación de un barco hay muchos oficios juntos, electricistas, caldereros, tuberos, soldadores, fontaneros, carpinteros, tapiceros, mecanicos, pintores, etc. etc. etc. ¿Cuántos padres de familia, profesionales del oficio, gente joven, podrían remontar su vida solo con un barco al año?

No entiendo porqué Huelva no invierte en hacer cosas como estas, y no tantos paseos y rotondas. Si la gente del pueblo está mal económicamente de qué sirven los paseos, si no hay dinero para sentarte a gastarlo. Nunca lo entenderé, lo siento. Hay que invertir en cosas que den trabajo de una vez por todas.

P.- ¿Cómo es la vida fuera de casa?

R.- Muy dura. Hay de todo y aún existe cierto racismo y no es fácil luchar día a día. Aparte tener toda la familia en Huelva, dos niños y uno que viene en camino, si Dios quiere, y yo en Alemania solo, con una lucha psicológica a diario.

Cuando no tenía mujer ni hijos todo era más fácil, ahora cada vez peor pues echo mucho, muchísimo de menos a los niños, son muchas preguntas a diario y he llorado muchas veces. Pero esto es lo que nos está dando para vivir y que en mi casa no falte ni un perejil, amigo Camacho.



Ya he llegado a un punto que todos los días me levanto y digo a que engancho la caravana y me voy, pero ¿a qué voy a ir Huelva, qué estabilidad hay para las familias?.

Te digo una cosa, me compré una caravana y la personalicé de mi trabajo por la forma de vida que llevo siempre cambiando de un sitio a otro. Las pensiones son muy caras y no merecen la pena.

****

Fernando, amigo “Bolita”, que me ha encantado verte de nuevo y tan feliz con tu familia y amigos en El Portil, espero que se cumplan tus deseos de volver a esta tierra y establecerte aquí y dejes de ser un nómada, y que encuentres un trabajo para que en tu casa, no falte como tú bien dices, ni un solo perejil.

Un abrazote.