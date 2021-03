¿Feliz Día de la Mujer?

En esta España nuestra, se pueden pronunciar discursos antisemitas y presumir de fascismo y no pasa nada.

Cientos de personas pueden acudir a un mitin contra la autonomía andaluza, el día antes de Andalucía y no pasa nada.

Caceroladas, salvar el verano y la Navidad, manifestaciones para salvar la hostelería y al mundo de la cultura, elecciones catalanas, y no pasa nada.

Pero sí, ALGO PASÓ, lograron lo que querían: DIVIDIROS. Y fueron tan crueles y cínicos, que no se les ocurrió otra cosa que utilizar ese lema del que siempre tratasteis de huir: “Si eres mujer, Quédate en casa”