Juan Fariña: “Mi cante es diferente, personal, se canta como se es”

Hoy nos llena de satisfacción contar en esta serie de entrevistas en tiempos de pandemia con el gran cantaor flamenco Juan Fariña, quien es todo un encanto de persona, empático, cordial, simpático, con alto sentido de la amistad, solidario, con todo es arte del mundo… Y especialmente muy buena gente.

Cuando me pongo en contacto con él para dialogar un ratito sobre la actualidad que estamos viviendo, con la amabilidad que le caracteriza acepta y este es el resultado.

-¿Juan, qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo en estos momentos?

-Vivimos en un mundo inquietante, el ser humano no encuentra respuestas pero sí muchas preguntas al final nos convertimos en lo que verdaderamente somos capaces de hacer.

-¿Qué te parece que haya un sector de la población que no respete las normas de seguridad establecidas para evitar contagios?

-Todo esto es cuestión de educación, la sociedad esta carente de principios y de valores, me quedo con la mirada de aquellos mayores, los olvidados, los que tienen mucho que contar y no se cuentan con ellos.

-¿Cómo crees cambiará la vida tras la pandemia?

-Todo el mundo mirará hacia adelante sin detenerse un poquito hacia atrás, y en nuestra profesión (el que lo haya aguantado) empezará a recuperar lo que nos arrebataron, esperanza, ilusion… ya después vendrá nuestro día a día en el arte.

-¿Has sentido miedo en algún momento?

-He sentido tristeza, me invadía una soledad obligada no buscada, mucho respeto por los acontecimientos pero nunca miedo.

-¿Qué proyectos tienes de cara al futuro?

-Actualmente me encuentro inmerso en proyectos online, y máster class presenciales en universidades, conservatorios, cátedras etc…el futuro se presenta prometedor con varias giras internacionales y grandes conciertos por España ya firmados, por mi tierra estaré en la campiña y la costa.

-¿Qué has echado de menos en este casi año que llevamos conviviendo con el Covid?

-Sentirme artista, somos un sector olvidado, ninguneado. Lo que más eché de menos fue la falta de solidaridad, compresión de los demás, de aquellos que sólo te llaman cuando quieren divertirse.

-¿Cómo ves la situación de Huelva para los artistas?

-Lo veo igual que siempre, desconocimiento de las personas que tienen cargos culturales, mala gestión de instituciones que no llevan a cabo el funcionamiento de la cultura…. En definitiva más de lo mismo.

-¿Qué es lo que más te ha molestado en este tiempo pandémico?

-El egoísmo, cada vez que querían salvar la economía solo se hablaba de medidas para salvar restauración y comercio ¿señores, el arte, feriantes, la tauromaquia…? ¿tenemos soluciones para estas personas? En fin….

-¿Cómo defines tu cante?

-Diferente, personal, se canta como se es. Tus mejores y peores recuerdos dentro de la música

Recuerdo mis comienzos fueron muy duros, siempre comento que vivir del arte está alcance de muy pocos, me siento un afortunado, a día de hoy siento lo que soy y todo aquello que puedo llegar a ser.

-¿Qué significa para ti el flamenco?

-Una forma de vivir, de sentir, de ser… al final es una manera de presentarte ante los demás, lleno de matices místicos, bohemios difíciles de comprender.

-¿Quiénes son tus referentes dentro del mundo del flamenco?

-Bebo en manantiales antiguos, como Manolo Caracol, Camarón, Pepe Marchena, Chacón… y me alimento mucho de esta generación nueva que tantas cosas importantes están aportando.

Fariña que me ha encantado echar este ratito de charla contigo, que te deseo toda clase de éxitos y no cambies nunca tu manera de ser y comportarte con ese talante tan personal y de artista que tienes.