PSOE celebra el 28F con un homenaje al militante más longevo de la provincia

La diputada nacional y coordinadora de la gestora del PSOE de Huelva, María Luisa Faneca, ha felicitado este domingo 28 de febrero, Día de Andalucía, a todos los onubenses, una jornada que el partido ha celebrado con un homenaje al militante más longevo de la provincia, en el partido desde 1977, José Jacinto Díaz, de 97 años.

“Huelva dijo sí en el referéndum que preguntaba si queríamos o no que nuestra tierra tuviera su autonomía y su propio Estatuto, y ahora, cuando se cumplen 41 años de ese histórico momento, estamos muy orgullosos desde el PSOE de Huelva del ejercicio de madurez que practicamos aquél día y de todo lo que hemos logrado desde esa fecha memorable”, ha declarado, según recoge en una nota de prensa el partido.

Antes que nada, Faneca ha expresado su más sentido pesar por los onubenses que han perdido la vida y no pueden celebrar esta efeméride, “de manera singular a los que han sido víctimas de la pandemia del coronavirus porque realmente, de no haber existido esta enfermedad, les tocaba estar, vivir, celebrar este día”. De igual modo, ha transmitido la solidaridad total y absoluta con aquellas personas que han perdido su empleo o han tenido que cerrar sus negocios por la crisis económica derivada de la crisis sanitaria. Por tanto, “las familias que viven esta fecha con tristeza por las ausencias o por su situación vulnerable, están en el corazón de la familia socialista de manera intensa”, ha dicho.

La diputada por Huelva ha estado en Almonte haciendo un reconocimiento, con motivo del 28F al militante más longevo de la provincia, en el partido desde 1977, José Jacinto Díaz, de 97 años, junto a la secretaria general de los socialistas almonteños, Azucena León.

Faneca ha señalado que los 165.988 onubenses que dijeron sí a la autonomía y que forman parte de los 2.481.792 andaluces que eligieron en toda Andalucía la papeleta del sí, “hicieron historia, la que empezó ese día y hemos escrito entre todos, cada uno en su ámbito y en su faceta, todos y todas hemos contribuido en mayor o menor medida a que nuestra tierra sea hoy más próspera”.

Por ello, “es un día feliz, para celebrar, pero también para pensar y recapacitar, porque el momento social y económico tan delicado que vivimos nos obliga a reinventarnos, a reflexionar y a buscar soluciones a nuevos problemas y a ser innovadores para enfrentarnos a los nuevos retos”.

En este sentido, Faneca, que es miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE, ha destacado las ayudas que el Gobierno de España ha librado para contribuir de manera palpable a la comunidad autónoma de Andalucía a enfrentar la crisis. “Pedro Sánchez ha construido la red de protección más potente de Europa y ha destinado 7.500 millones de euros a paliar los efectos de la crisis de la covid-19 a nuestra comunidad”.

Pero la coordinadora de la gestora del PSOE de Huelva ha lamentado que esta provincia “no se está viendo beneficiada de esa inversión porque aquí no ha cambiado nada a mejor y lejos de ver que parte de ese dinero vaya a venir, asistimos con desesperación a la decisión de que los tres centros de alta resolución (chare) que los socialistas proyectamos en esta provincia, en Lepe, Aracena y Bollullos Par del Condado, pierdan la posibilidad de ser centros hospitalarios para ser solo ambulatorios”.

“Como hemos salido fuertes a decir que no vamos a consentir ese agravio, mientras que otras provincias inauguran sus hospitales, el gobierno de Juanma Moreno (PP) parece que ha dado marcha atrás, pero no nos fiamos, no vamos a bajar la guardia”, ha afirmado.

“Es una lástima que en el peor momento que nos ha tocado vivir desde aquel 28 de febrero de 1980, Andalucía tenga un gobierno de derechas, insensible e incapaz de ver que la sanidad pública es lo más valiosos que tenemos, que la educación pública es una necesidad social, que la dependencia ha entrado a formar parte de los grandes pilares del Estado de Bienestar y que la igualdad es un principio que se ha de aplicar en todos los órdenes de la vida y, desde luego, en todas las provincias”, ha concluido.