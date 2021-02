Luis José Casado “El Cano”: “Me gusta interpretar el toreo con toda su pureza” 

Traemos hoy a nuestro ciclo de entrevistas en tiempo de pandemia a Luis José Casado Suárez, un aspirante a ser matador de toros, que se conoce con el sobrenombre de “El Cano”, y para ello trabaja duro desde los 10 años en la escuela taurina Sevilla Amate, que dirige el maestro y matador de toros Curro Camacho.

A sus 15 años de edad estudia cuarto de la ESO, y aparte de estar centrado en su futuro dentro del mundo del toro es un buen estudiante y también se le da bien jugar al fútbol, aunque lo que a Luis José, lo que realmente quiere es emular a José Maria Manzanares, su referente en el arte de Cúchares.

También hemos querido conocer la opinión de este joven novillero, que está a punto de debutar sin picadores por lo que se siente muy ilusionado y es normal, pues son muchos los años que lleva preparándose para tal acontecimiento.

De momento vamos a empezar preguntándole por su opinión sobre la situación que estamos viviendo en la actualidad, y empieza asi:

¿Cómo crees cambiará la vida tras la pandemia y sobre todo el mundo del toro?

Estoy convencido que después de la pandemia volveremos poco a poco a la normalidad, por lo menos eso es lo que espero y deseo recuperando la cercania entre las personas. Respecto al mundo del toro volverá con mucho trabajo y habrá muchas ganaderías que habrán desaparecido por el poco apoyo del gobierno.

¿Cuáles son tus proyectos de cara al futuro?

Desde luego terminar los estudio y seguir la preparación en el mundo del toro, que es mi gran pasión.

¿Qué haces en la actualidad para triunfar en la tauromaquia?

Preparándome en el campo para debutar sin caballo, que aunque todavía no sé donde se llevará a cabo dicho festejo, tengo que estar muy puesto para afrontar lo que me salga de los toriles.

¿Cómo es que estás preparándote en una escuela taurina sevillana?

Muy sencillo, porque aquí en Huelva no tenia apoyo y me tuve que ir a la escuela taurina Sevilla Amate y gracias a ella estoy avanzando en este mundo, y además estoy encantado

¿De dónde te viene a ti la afición a la fiesta nacional?

De mi padre que es un buen aficionado.

¿Está la fiesta en horas bajas y a qué crees que se debe?

En estos momentos, la pandemia ha impedido que se celebren las grande ferias y muchos festejos en toda España, pero todo volverá a irrumpir con fuerza. No creo que la fiesta esté en horas bajas.

¿Ha sido el toreo uno de las grandes perjudicados por la pandemia?

Obviamente y además sin ayuda de ninguna clase, con la cantidad de profesionales que viven de este mundo que han quedado desamparados.

¿Entiendes que haya movimientos antitaurinos?

Realmente no lo entiendo, son personas ignorantes en este mundo.

¿A qué le tienes más miedo a los toros o al covid?

A ninguna de las dos cosas, pero si es cierto que le tengo respeto al COVID.

¿Cómo defines tu toreo?

Artístico. Me gusta interpretar el toreo con toda su pureza, para ello me esfuerzo, trabajo continuamente.

¿Quién es tu referente entre los matadores de toros?

Tengo muchos referentes, todos los grandes maestros son un referente para mi, pero si tengo que señalar a uno en concreto me quedo con José Maria Manzanares.

¿Se valoran en Huelva en su justa medida a los toreros?

No a todos por igual.

Luis José que me ha encantado echar este ratito de charla contigo, que te deseo toda clase de éxitos, que no descuides tus estudios y que me alegraré enormemente en cuanto vea tu nombre en los carteles.