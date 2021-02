Del vino ecológico al naranja: los productos ‘made in Huelva’ que provocan furor

En los últimos años, lo natural gana presencia entre el consumidor. Y si a eso le añadimos la etiqueta de ecológico, mucho mejor. Algo que ha llegado incluso a un producto tan particular como el vino.

Si nos dedicamos a viajar por la campiña que rodea a La Palma, observaremos campos verdes de viñas viejas entre las que se encuentra un vino ecológico muy particular: el de Bodegas Garay. Esta bodega, única en Huelva, trabaja, cultiva y produce varios vinos ecológicos de la variedad uva zalema, propia del Condado onubense.

“Ser ecológico o hacer vinos naturales es, en un primer término algo que ya va contigo, pero si además le sumas el valor añadido que tiene en el mercado un producto respetuoso, honesto, al que ni le has añadido, ni le has quitado absolutamente nada y que en el viñedo mantienes un ecosistema sostenible, echas abono orgánico, no usas herbicidas ni productos sistémicos… pues es todo un conjunto que da como resultado un vino que podrá gustar más o menos pero que seguro que en su proceso ha sido totalmente respetuoso con el medio”afirma a diariodehuelva Mario Garay, propietario de Bodegas Garay..

Esta pequeña bodega trabaja de forma ecológica desde su origen hasta el producto final, un vino ecológico procedente igualmente de cultivo ecológico y con unas características muy peculiares.

Un éxito que traspasa fronteras

Aunque tiene su público aquí en Huelva y, por consecuencia también en España, el éxito de este vino ecológico va mucho más allá del océano Atlántico. Y es que se realiza desde nuestra provincia una exportación hasta la Costa Este de los Estados Unidos; sin olvidarnos tampoco de Japón, otro de los países demandantes de este vino con etiqueta onubense.

“Añado… Italia, Holanda, Finlandia. Pues sin lugar a dudas es precisamente el concepto de vino natural y ecológico lo que en un 75% nos ha abierto las puertas, no sólo hemos vendido una vez, sino que repetimos cada añada y con mayor volumen, que es lo importante. El mundo del vino natural hoy por hoy en España es minoritario pero fuera de aquí tiene cada vez una mayor aceptación y es un campo en el que la “industria” aún no se ha metido”, recuerda Mario.

El Vino naranja D.O. del Condado, otro ‘rompecorazones’

En tiempos de crisis, la innovación y cambio siempre pueden venir acompañados de muy buenos resultados. Y una buena muestra de ello es el vino naranja denominación de origen del Condado de Huelva. Otro claro ejemplo de producto alternativo que triunfa dentro y fuera de nuestras fronteras.

“El Vino Naranja del Condado de Huelva es un producto obtenido a partir de un vino certificado por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Condado de Huelva o de un mosto de uva fresca procedente de la zona acogida a D.O., el cual ha sido objeto de una adición de alcohol etílico de origen vitícola. Dicho alcohol ha sufrido una aromatización de cortezas de naranja amarga mediante el procedimiento de maceración”, destaca la propia Denominación de Origen del Condado de Huelva.

Un producto obtenido que se somete a un proceso de envejecimiento mediante el sistema de criaderas y soleras durante un tiempo mínimo de 2 años en botas o bocoyes de robles de capacidad inferior a 650 litros.

“Si el mercado cambia, nosotros nos amoldamos ofreciéndoles nuevas alternativas, si los productos son los mismos, nosotros innovamos ofreciendo como siempre, la mejor calidad, si la hostelería sufre, nosotros les damos alternativas para activar la venta, si la actitud generalizada es ya de desasosiego”, resaltan desde Bodegas Privilegio, una de las bodegas que trabajan este producto llamativo.

El ‘Naranja’, debido a sus características excepcionales y su nivel de calidad sólo se produce aquellos años en que la vendimia ha ofrecido un fruto de nivel suficiente de dar lugar a este producto único.

El vino ‘brisado’: color y sabor transitan por caminos diferentes

Otro de los productos que marcan la diferencia en nuestra tierra es el llamado vino brisado, conocido también como ‘orange wine’ aunque no tiene nada que ver con el vino naranja de la D.O. Condado de Huelva.

Se trata de un vino blanco cuya elaboración se hace igual que los tintos. “Maceramos el mosto con las pieles de las uvas para hacer una extracción de color y taninos”, resalta Ana González, una de las personas al frente de este producto. Algo que da como resultado un vino de color anaranjado pero cuyo sabor y resultado final es totalmente diferente a lo que se conoce como vino naranja.

El ‘no’ vino azul, pionero en la provincia

Y si de algo puede presumir Huelva, es de ser pionera en muchas cosas. Entre todas esas cosas, está el llamado vino azul. “Del color del cielo que ilumina nuestra tierra, brota de sus entrañas el primer frizzante azul del Condado y de la provincia de Huelva”. De esta manera reza la presentación del llamado vino azul.

“GamBlue es un mosto parcialmente fermentado que concentra toda la tradición e innovación de la comarca del Condado, cuya creación se enmarca dentro de la estrategia de de diversificación de la compañía, orientada a la creación de nuevos productos y experiencias para la captación de nuevos consumidores y la apertura de nuevos mercados en su afán por recuperar la cultura del vino para todos los públicos” señalan desde Bodegas Socorro.

Algo tan llamativo como primer frizzante azul de la provincia de Huelva, uno de los precursores a nivel nacional y el único del mercado de dicho color elaborado con la uva Zalema, autóctona del Condado de Huelva, cuya tonalidad azulada característica a la que hace referencia su denominación comercial se obtiene a partir del uso de pigmentos naturales.

“Lanzamos GamBlue con el objetivo de conquistar nuevos consumidores, sobre todo a las nuevas generaciones, con una propuesta moderna e innovadora”, destacan.