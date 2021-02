La Junta no se fía del bajón de la pandemia y mantendrá los cierres de las provincias

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha afirmado esta misma mañana tras conocerse los buenos datos en la evolución de los casos de Covid que “no es momento de hablar de medidas aperturistas” ente la covid-19 y no ha concretado fecha para una nueva reunión del comité de expertos. La ha situado, en todo caso, “a final de esta semana o principios de la siguiente”, en función de la evolución que haya en los próximos “dos o tres días”.

El consejero advierte, al igual que otros responsables andaluces, que los datos de hoy no lleven a engaños. Porque aunque la incidencia va “bajando”, todavía estamos al nivel de la primera ola”.

Andalucía sigue en riesgo extremo, con una tasa acumulada de 288,79 casos por cada 100.000 habitantes.

El titular de Salud subraya que la vacunación de la covid-19 ha llegado actualmente al 2,5 por ciento de la población andaluza, “una cifra muy pequeña” teniendo en cuenta que la comunidad cuenta con 8,4 millones de habitantes.

Aguirre insiste en que “lo importante no es salvar la Semana Santa, sino salvar vidas”, aunque intentando buscar en la medida de lo posible un “equilibrio” entre salud y economía. Y recuerda que casi “de forma automática” se da una desescalada con apertura de municipios y actividad esencial al bajar la incidencia de 500 o 1.000 casos o cuando el nivel de alerta sanitaria desciende de cuatro a tres y eso permite también cuestiones como la ampliación de aforos.

El consejero ha aludido a otros parámetros no afectados por la evolución de la pandemia en cada área –el cierre perimetral de todas las provincias y de la comunidad, la limitación a las 18,00 horas para la actividad no esencial y el máximo de cuatro personas en reuniones- y que “solo bajarán si la incidencia baja de una forma muy importante”. Una circunstancia que, con riesgo extremo, no se da “por ahora” “No es momento todavía de hablar de medidas aperturistas” y máxime mientras el comité el expertos no sea el que lo aborde”, ha dicho.

El comité de Salud analizará la situación de la pandemia en próximos días, no solo para estudiar el Puente del Día de Andalucía, ya encima sino también las vacaciones de Semana Santa. Aunque no habrá procesiones en las calles, eso está claro.

Hoy hay 1.000 personas menos ingresadas por #COVID19 que hace una semana y las hospitalizaciones bajan de las 2.500. El ritmo es esperanzador. Hay que seguir. Mientras la vacuna avanza, la responsabilidad de todos es imprescindible para evitar grandes repuntes. pic.twitter.com/NkbA7FhUtb — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) February 21, 2021

Por su parte, la presidenta de la Diputación Provincial de Huelva, María Eugenia Limón, ha llamado a la responsabilidad a la ciudadanía y a “no relajarnos” ante la bajada de la incidencia de la Covid-19 en la provincia. Limón opina que es “fundamental” seguir con las medidas preventivas como lavado de manos, distanciamiento social y uso de mascarillas.

En este punto, ha explicado que, cuando baja la incidencia, la ciudadanía tiende a “relajarse” pero hay que seguir siendo responsable porque se trata de una cuestión que afecta a la salud pública y a los sectores económicos.