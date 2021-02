La vacuna del Covid-19 llega a los sanitarios de primera línea como dentistas y fisioterapeutas

Han sido los profesionales sanitarios de primera línea que han estado enfrentándose a la pandemia del coronavirus Covid-19 durante meses con la incertidumbre y el trabajo propio en cuanto a protección. En los últimos días, han comenzado a recibir las primeras dosis de las vacunas del Covid-19 y les ofrece un presente y futuro “alentador”, ya que podrán trabajar con la tranquilidad de la máxima seguridad para sus pacientes.

Los odontólogos han sido los primeros sanitarios privados que han accedido al proceso de vacunación. Lógico si se tiene en cuenta que trabajan con pacientes por un tiempo medio de más de 15 minutos y con contacto directo (aún con todas las medidas de seguridad e higiene establecidas) al tener que realizar sus tareas en las bocas de los pacientes a menos de 10 centímetros de las mismas.

Muchos son los odontólogos y personal de clínicas dentales que ya han recibido la primera dosis de la vacuna, y diariodehuelva.es ha hablado con algunos de estos para saber cómo ha sido la experiencia y cómo afrontan el día a día antes y después de la vacuna.

Teresa García de la Rosa es enfermera en el área de ortodoncia de la clínica Boccio y ha explicado que “en el proceso de vacunación hemos tenido el soporte del Ilustre Colegio de Odontólogos de Huelva que ha sido el interloculor con el SAS“.

En este sentido, ha manifestado que “aunque los tiempos son difíciles y todo es nuevo para todos, estamos enormemente agradecidos a ambas entidades, que han realizado un esfuerzo titánico para poder coordinar la vacunación de la odontología onubense en tiempo récord“. Y es que “nosotros les facilitamos los datos al Colegio de Odontólogos de nuestro equipo y ellos realizaron las gestiones con el SAS, y desde el SAS nos citaron directamente”.

Para estos trabajadores de Boccio el proceso ha sido sencillo y rápido. “Nosotros hemos sido un total de 34 afortunados en una primera ronda, asistidos por los sanitarios del centro de salud de Aljaraque a los que agradezco su profesionalidad, pero en breve terminarán de vacunar a todo nuestro personal estando vacunados la totalidad de la plantilla, 42 personas“, ha apuntado el director Alejandro Pérez.

Todos los profesionales vacunados coinciden en la sensación de esta situación y han aclarado que “ha sido una experiencia muy gratificante, y sobre todo alentadora, creo que además del hito científico que implica cómo se ha desarrollado la vacuna, es un grito de esperanza y ojalá podamos pronto celebrar todo lo que desde hace tiempo no podemos”.

El responsable del centro Fernando Boccio ha expuesto las dificultades de los primeros meses de la pandemia y cómo han ido afrontándola para atender a todos sus pacientes. “Probablemente haya sido el desafío más arduo al que nos hemos enfrentado, porque no teníamos referentes, no teníamos un patrón cercano en el tiempo, tenemos que irnos 100 años atrás para encontrarnos algo similar, pero hoy día con la facilidad de movimiento que tiene la sociedad no es posible compararlo”.

A lo que ha añadido que “para nosotros ha sido un reto, somos profesionales en primera línea, hay que tener en cuenta que trabajamos a diez centímetros de la boca de nuestros pacientes, pero nunca ha sido un impedimento, porque para nosotros la vocación y las ganas de servir siempre ha estado por encima de todo”.

Sin embargo, “los próximos meses vienen llenos de retos y de superación, hemos tenido que acostumbrarnos a coexistir con la pandemia, por tanto, seguimos hacia delante. Seguimos trabajando como siempre, pero con la salvedad de todas las medidas que hemos tenido que incorporar a nuestro día a día, en lo que quiero agradecer a todos nuestros pacientes la paciencia que tienen que guardar a veces por los límites de aforos, exigencias de puntualidad, controles de temperatura, normas de acompañamiento y un largo etc., de verdad GRACIAS”.

Los pacientes se han mostrado muy “agradecidos por poder continuar con nuestros tratamientos. Hemos notado cómo se han preocupado en todo momento por nuestra seguridad”, ha añadido Laura B. paciente del centro. Y es que “tomamos la temperatura y distribuimos gel hidroalcohólico por muchos puntos de la clínica, además de preparar unos enjuagues previos a los tratamientos en boca para los pacientes para conseguir un nivel aséptico óptimo“, ha explicado Boccio.

Los odontólogos y trabajadores de este centro han estado desarrollando su actividad con “los famosos EPIS, dobles guantes, pantallas faciales y de metacrilato anti-aerosoles, batas biológicas, dobles mascarillas (higiénicas + FFP2)”. Además, la limpieza y desinfección de las zonas comunes y gabinetes “siempre se han realizado con frecuencia, pero ahora se realizan dedicándole más tiempo, con productos con un nivel aséptico más alto, y con unos tiempos coordinados que permiten ventilar las zonas de confluencias de pacientes”.

Sin duda, laseguridad de los pacientes ha sido la prioridad para los sanitarios que han visto como sus centros se convertían en bunques anti-covid. Odontólogos, fisioterapeutas, psicólogos… “Hemos realizado el control de aforo. La distancia interpersonal, la extracción de aire centralizada, una ventilación constante del centro en sus dos plantas, y una correcta esterilización con controles biológicos y de esporas del material clínico aseguran cumplir los estrictos protocolos sanitarios”.

Además, en este centro referente de Huelva “creamos grupos burbujas internos de trabajos al tener dos plantas dividimos al personal e indicamos a los pacientes que dependiendo de la especialidad entren por una planta u otra”.

Los próximos (si el protocolo no cambia) serán los fisioterapeutas. Profesionales sanitarios que han estado trabajando desde el primer día “en el que nos dejaron volver a abrir” con sus pacientes y han cambiado protocolos para poder adecuarse a las medidas de seguridad e higiene para evitar ser posibles focos de contagio del coronavirus.

En el caso del fisioterapeuta Lorenzo Rodríguez, de la clínica Vidacer, ha ido adaptándose a las medidas que se han recomendado desde la Consejería de Salud, “y hemos ampliado incluso más, para garantizar la seguridad sanitaria a nuestros pacientes“. Rodríguez se refiere a que en su clínica se ha establecido una doble vertiente de protección.

La primera preventiva en la que se realiza el cribado telefónico con los pacientes, “se llama a los pacientes para asegurarnos de que no han estado en contacto con pacientes Covid o si han podido tener síntomas en las últimas horas. Así nos aseguramos que no haya fiebre, ni síntomas y que estén en consulta en su hora estimada; porque también los avisamos si vamos con retraso para poder evitar que esté esperando en el centro”.

La segunda es en la propia clínica. Se realiza limpieza de material y consultas entre paciente y paciente; así como “realizamos la ventilación conveniente, tenemos guantes, doble mascarilla, gorro, EPI, así como pantalla y gafas… Todo lo que es posible para poder tratar al paciente con total seguridad”.

La vacuna para este colectivo también es “fundamental para que podamos afrontar el día a día con mayor tranquilidad para todos, pero sin bajar la guardia y siguiendo con todos los protocolos de higiene y seguridad para evitar el Covid”, ha expresado el fisioterapeuta.

En el caso de los fisioterapeutas, al igual que con los odontólogos, ha sido el Colegio Profesional el que se ha puesto en contacto con ellos para comunicar cuántas personas trabajan en sus clínicas y centros para gestionar la vacunación. “En nuestro caso, hemos transmitido los datos de todos nuestros trabajadores y tras unos días ha sido la propia Consejería de Salud quienes nos han enviado un formulario para completar a través de nuestro número identificativo de profesional“, ha explicado.

“Ahora solo nos queda esperar a que nos toque el turno. Es un paso esencial porque somos profesionales sanitarios que estamos en contacto diario con pacientes, por periodos de más de 15 minutos y sin casi distancia por los tratamientos que debemos impartir”, ha manifestado Rodríguez.

Uno de los pasos que ha tenido que dar el sector es el de continuar sus tratamientos “vía telemática”. Según el fisioterapeuta “nosotros ya teníamos un seguimiento de tratamientos vía telemática: Whatsapp, llamadas, videollamadas… Pero durante el confinamiento lo reforzamos y hemos realizado tratamientos de ejercicio terapéutico en los pacientes que ha sido posible a través de vídeos que hemos enviado y supervisado para cada paciente“.

Esta forma de trabajar ha llegado para quedarse, pero el colectivo de sanitarios privados reclaman “la pronta vacunación de todos los profesionales que tenemos que estar en contacto estrecho y directo con pacientes porque al final es la salud de todos lo que está en juego. Nosotros no podemos mantener distancia de seguridad para ejercer nuestras profesiones”.

En las vacunaciones masivas que se están anunciando por parte de la Consejería de Salud, desde este jueves estarán citados también farmacéuticos y ópticos.