“Ley seca”, visitas en residencias y exámenes presenciales: nuevas medidas de la Junta

Andalucía ha entrado en una nueva etapa de la lucha contra el coronavirus con una mezcla de nuevas restricciones y algunas concesiones. Así, la Junta prohíbe (desde las 0,00 horas del pasado sábado, 13 de febrero), la venta de bebidas espirituosas con un contenido de alcohol superior a 21 grados a partir de las 18 h. en municipios con un nivel de alerta 4 grado 1 -con una tasa de incidencia acumulada superior a 500 casos de Covid-19 por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, pero inferior a 1.000-, en el marco de las medidas para combatir la pandemia.

La cerveza y el vino se libran, según el BOJA, de esta prohibición. Tampoco bebidas como la sidra o el vermú, al tener menos de 21 grados.

El presidente de la Junta ha justificado esta prohibición recordando que, en aquellos municipios donde no está suspendida la actividad no esencial, la hostelería está obligada a cerrar a las 18 h., de forma que la prohibición de venta de alcohol a partir de esa hora busca “evitar el consumo en la calle y reforzar el respeto a las limitaciones”.

Esta restricción viene a empeorar, aún más, la situación que viven desde hace meses innumerables comercios en la provincia de Huelva.

Según Antonio Gemio, presidente de Huelva Comercio, “con esta medida se sigue perjudicando al sector. Si a las tiendas pequeñas se les quita el vender alcohol, evidentemente van a dejar de facturar”, cuenta.

Desde Huelva Comercio no entienden “qué tiene que ver” el alcohol con el Covid. “Es preferible cerrar todo a las 18 h antes que prohibir la venta de algo. Y recordemos que las grandes superficies pueden abrir hasta las 10 h. de la noche. Cosa ilógica. No comprendemos por qué nos siguen limitando la actividad económica y, encima sin ayudas”, lamenta Antonio Gemio.

Algunas empresas distribuidoras de bebidas alcohólicas lo están pasando realmente mal. Tras el cese de la hostelería en los municipios con las tasas más elevadas, además del límite horario impuesto por la Junta para el cierre de bares a las 18 h., ahora, se les dificulta, aún más, la posibilidad de hacer negocio. Los comercios no podrán vender bebidas alcohólicas después de las 18 h. y eso implica que, en empresas como la de Juan Antonio Díaz Cerreño, los pedidos cada vez son menores.

El propietario de la empresa ‘Distribuciones Cerreño’ (distribuidora de bebidas en Cortegana y Almonaster la Real) cuenta a diariodehuelva.es que ahora mismo, simplemente, están “subsistiendo”. “Mi principal volumen de venta se debe a la hostelería. Los cierres perimetrales y las restricciones en bares y restaurantes han provocado en nuestra empresa grandes pérdidas. Algunos bares directamente han decidido cerrar (al menos el 50%) , ya que no les salía rentable permanecer abiertos con esta situación. Y a nosotros nos afecta en extremo, ya que las poblaciones a las que nos dirigimos -como Cortegana- no tienen más de 4.000 habitantes. Con las limitaciones del Covid, nuestra facturación actualmente no llega ni al 30%“, explica.

Gracias a la demanda de los comercios locales, distribuidoras como la de Juan Antonio se han podido seguir manteniendo. Una realidad que ahora se les complica con la prohibición de la venta de alcohol.

El sector de la hostelería critica la nueva normativa

Los hosteleros, al contario de lo que el presidente de la Junta de Andalucía ha manifestado, han acogido de mala gana la restricción de la venta de alcohol en los comercios. Para Rafael Acevedo, presidente de la Asociación Provincial de Bares, Restaurantes y Cafeterías de Huelva (BARECA), “la medida de dejar de vender alcohol a partir de la las 18 h. llega tarde y mal. Esa medida se debió establecer en el momento que limitaron los horarios al sector de la hostelería en el mes de diciembre, para evitar las fiestas privadas en los domicilios”, cuenta.

Así, Rafael Acevedo asegura que “desde nuestro sector seguimos sin entender la limitación horaria de las 18 horas y el toque de queda a las 22 horas. Los contagios se siguen produciendo en las reuniones privadas en los domicilios. Un informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, marca que la tasa de contagios en reuniones de familiares y amigos es de 29%, mientras que en nuestro sector es de un 3,5%”, recoge.

Las residencias de mayores volverán a recibir visitas

En paralelo, se ha acordado restablecer desde este lunes las salidas y visitas en residencias de mayores, siempre que hayan pasado, al menos, siete días de la segunda dosis de la vacunación ante la Covid-19.

Así se recoge en una orden de la Consejería de Salud y Familias publicada el pasado viernes en una edición extraordinaria del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), tras lo acordado después del último comité de expertos que asesora a la Junta.

De esta manera, la nueva orden establece que, «finalizada la primera etapa de vacunación frente a la Covid-19», los centros residenciales de personas mayores y de grandes dependientes «permitirán las salidas de los residentes y las visitas de los familiares siempre que hayan pasado al menos siete días de la segunda dosis de vacuna, periodo en el que se consigue inmunidad suficiente para la protección de las personas vacunadas frente a la Covid-19».

Desde hoy, en #Andalucía restablecemos las salidas y visitas en residencias de mayores siempre que hayan pasado al menos siete días de la segunda dosis de la vacunación, periodo en el que se consigue la inmunidad suficiente para la protección frente al coronavirus. — Jesús Aguirre (@jesusraguirre) February 13, 2021

No obstante, la Consejería asegura que “deberán mantenerse las medidas de protección y prevención de la presente Orden, ya que, en base al conocimiento científico actual, la vacunación frente a la Covid-19 ofrece protección de la enfermedad, pero no evita la infección y por tanto la capacidad de transmisión a otras personas”.

De igual modo, “se suspenden las salidas y las visitas en el caso de un nivel de alerta 4 grado 2 del municipio donde se encuentre ubicado el centro residencial, o del municipio en que resida el familiar”. Dicho grado de alerta se alcanza en localidades con una tasa de incidencia acumulada superior a 1.000 casos confirmados de Covid-19 por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.

No obstante todo lo anterior, “se permitirá siempre la visita de familiares en el supuesto de residentes que se encuentren en su etapa final de la vida”, según precisa la orden.

Sergio Moreno, responsable de la Residencia para personas mayores María de la Paz de Nerva, confirma que este lunes se restablecen las visitas y salidas de mayores en el centro.

Una noticia que afrontan con ilusión: “los familiares tienen muchas ganas de ver a sus mayores tras un mes, prácticamente, sin visitas. Hemos intentado que durante este tiempo no perdieran el contacto con sus seres queridos, haciendo llamadas y videollamadas, pero no quita que sea una herramienta algo fría, ya que no hay nada como el contacto directo y cara a cara. Ahora que han pasado 15 días de la dosis de la vacuna, informaremos a las familias y les explicaremos el procedimiento a seguir para que puedan volver a visitar en el propio centro a los usuarios”, asegura Sergio.