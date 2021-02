Alejandro Martínez: "El Recre es historia, es pasión, es amor... y ha cambiado mi vida"

A nuestro invitado de hoy lo conocí a través de las redes sociales y de algunas preguntas que me hizo. Rápidamente me di cuenta que estaba ante un joven con ilusiones, ambicioso y ganas de progresar, por lo que lo no dudé ni un momento, me puse en contacto con él para ofrecerle venirse de contertulio a La Tertulia Recreativista de Teleonuba, pues estoy convencido que estamos ante a uno de los grandes del periodismo en un futuro no muy lejano.

Me estoy refiriendo a Alejandro Martínez Piosa, un joven onubense de 19 años (los cumplió el viernes), estudiante de periodismo en la Facultad de Comunicación de Sevilla y cuyo sueño es llegar a ser periodista. Empezó en el mundo de la comunicación hace dos años, escribiendo en medios como VAVEL.com y Timejust.es, en el que actualmente sigue. Además publica para otros medios como Recreativismo.com y Huelva24.com. Asimismo, colabora en Hispanidad Radio.

Es un amante de su tierra y de la Semana Santa y como no podía ser de otra manera, el Recreativo es una de sus señas de identidad, ya que le ha dejado marcado desde muy pequeño.

Lo llamo para charlar un ratito con él y que los lectores de diariodehuelva.es conozcan sus puntos de vista sobre varios aspectos y especialmente sobre la pandemia que estamos sufriendo. Este es el resultado:

-¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo en estos momentos?

-Es una situación bastante complicada. Llegó de la nada, pero vino para quedarse aunque esperemos que no por mucho más tiempo. Desde marzo solo hemos vivido desgracias, pérdidas de familiares, personas que han perdido su trabajo, y al final, eso duele bastante. Éramos ricos en el pasado, ya que podíamos disfrutar con nuestros familiares y amigos, pero ahora es casi imposible. Hay que tener mucho cuidado, puesto que esto no es mentira, sino que realmente hace mucho daño.

-¿Crees que cambiará la vida tras la pandemia?

-Sinceramente, creo que a muchas personas no les ha cambiado nada ni les va a cambiar. Hemos demostrado que aunque miles de personas fallezcan, seguimos cometiendo actos irresponsables. Solo les cambiará la vida a esas personas que ya no tienen con ellos a un ser querido, a aquellos que han luchado por evitar los contagios, aquellos que han pasado la enfermedad y aquellos que realmente saben a lo que nos enfrentamos. Somos una sociedad que en vez de evolucionar, marcha para atrás, pero espero que si somos listos, las cosas cambien para tener un futuro mejor, más sociable y amable, y sobre todo, una sociedad que sea cooperativa para lograr esos objetivos de bienestar.

-¿Has sentido miedo en algún momento?

-Miedo no, pero si es cierto que cuando me comunicaron que era positivo, moralmente me vine abajo. Ya llevaba varios días encerrado en casa sufriendo por un ser querido, que lo estaba pasando mal por el virus. Así que fue el remate de la situación. Se pasa mal, sobre todo, cuando casi toda tu familia se ve afectada, pero con fe y esperanza siempre se sale. Hay que tener mucho cuidado, porque no le deseo a nadie pasar por esta situación. Por suerte, yo solo he sido asintomático y no lo he pasado tan mal como otra gente lo ha podido pasar.

-¿Cuáles son tus proyectos de cara al futuro?

-Ahora mismo estoy estudiando lo que quiero ser en un futuro. El periodismo me llena, me hace feliz y espero que algún día pueda llegar a ser mi profesión. Tengo miles de proyectos en mi cabeza, quiero seguir creciendo a medida que pase el tiempo, pero por ahora estoy bastante bien. Lo principal es acabar la carrera, y a partir de ahí, seguir soñando. Me enseñaron de pequeño que a base de esfuerzo se consiguen las cosas y eso es lo que estoy haciendo. Esforzarme cada día más y más, para conseguir mi sueño.

-¿Qué has echado de menos en estos meses que llevamos de pandemia?

-He echado de menos un montón de cosas. Como te dije antes, éramos ricos y no lo sabiamos. Todavía recuerdo aquella última semana en la que la Hermandad de la Tres Caídas tenía que culminar su gran extraordinaria por las maravillosas calles de nuestra tierra, que finalmente no pudo ser debido al Estado de Alarma. Desde ese momento, echo de menos estar con mis amigos y familiares, ver los pasos en calle y poder visitar los templos con total normalidad, ya que soy muy cofrade. Además, echo de menos que haya público en los estadios de fútbol. En definitiva, hemos perdido mucho tiempo de nuestra vida y he echado mucho de menos un montón de cosas, pero si por algo nos caracterizamos los hermanos de la gañanía, de mi bendita Hermandad de la Salud, y es por seguir hasta al final, siempre de frente.

-¿Qué le falta a Huelva para despegar de una vez?

-A Huelva le falta que su gente no la desprecie y la eche por tierra. Estamos en una zona llena de belleza, llena de costumbres y llena de magia. Desde la Avenida Andalucía pasando por sus barrios, para así, llegar al centro y culminar en su bendita ría. Y no solo hablamos de la capital, también hablamos de sus pueblos, que son increíbles tanto los de la costa, como los de la sierra. Se podrán mejorar muchos aspectos, como el AVE o el tema de los Fosfoyesos, pero si su gente quisiera más a su tierra, sin duda que despegaríamos. Estoy muy orgulloso de mi Huelva.

-¿Cómo valoras la labor de los políticos en general en estos meses?

-Nefasta. Desde el inicio de la pandemia se están intentando pasar la bola los unos a los otros y no se centran realmente en lo que verdaderamente importa. Ahora es el momento de cooperar todos juntos y salir de esta crisis sanitaria y económica cuanto antes. Ya habrá tiempo para ganarse los votos a través del menosprecio.

-¿Qué tienes que decir de la situación del Recreativo?

-La situación del Recre deportivamente este año no está siendo la mejor. Comenzó muy bien con un empate fuera de casa, pero es un equipo que durante la etapa de Claudio ha mostrado mucha irregularidad. Le ha faltado muchas cosas, pero esperemos que con la llegada de Antonio Calle, la situación deportiva cambie completamente, ya que no meterse entre los tres primeros sería un fracaso total. Institucionalmente, es cierto que está mejor que otros años, pero sigue estando bastante mal. Tenemos muchos embargos, muchas cuentas pendientes y seguimos siendo propiedad del Ayuntamiento, que en mi opinión, no debería ser ya así. No podemos depender siempre de las arcas públicas, porque es inviable. Algún día esperemos que se solucionen estos problemas y volvamos a ser quien fuimos.

-¿Qué significa para ti el Recreativo?

-El Recre es historia, es pasión y es amor. Lo vemos cada domingo con su gran afición, que se deja la garganta animando, aunque esta vez no estén en el estadio. Para mí es muy importante, de pequeño me acercaba al estadio junto a mi padre y disfrutaba de lo lindo. Al final descubrí que mi pasión era informar del club más antiguo del país y ahora tengo la suerte de poder decir que lo estoy haciendo.

El Recre ha cambiado mi vida totalmente y espero que pronto esté donde se merece.

-¿Qué te parece el papel que están jugando los medios de comunicación?

Los medios tienen un papel fundamental en estos tiempos de pandemia. Nos informan de toda la actualidad y estamos siempre en conocimiento gracias a ellos. Sin ellos, no podríamos vivir. Es cierto que hay medios que tiran más para un lado y otros más para otros, pero tienen algo en común y es informar. En Huelva, tenemos medios de comunicación increíbles, que se dejan la piel por informar y no han parado ni con la llegada de la pandemia, y eso, es algo de admirar.

-¿Y el de las redes sociales?

-Las redes sociales también son fundamentales, pero pueden ser perjudiciales algunas veces. Se puede llegar a informar con total libertad, aunque habrá mucha gente que te critique. Asimismo, hay muchos “bulos” que pueden llegar a confundir a la gente. Hay que tener mucho cuidado con las redes.

Alex, que me ha encantado echar este ratito de conversación contigo, pero hemos llegado al final por lo que si quieres añadir algo más, hazlo

Por último, quiero agradecerte este espacio, ya que ha sido un placer. Y también, me gustaría enviar un mensaje de esperanza, puesto que espero que este sea el año de nuestra recuperación.