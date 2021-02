Al Recreativo se le escapa un triunfo clave porque Calle se disfraza de Barragán (1-1)

No es fácil ser el entrenador del Recreativo de Huelva. Sobre todo cuando eres un técnico joven e inexperto. Sobre todo cuando debutas en una categoría tan tramposa como la Segunda División B. Mucho de ello se vio en el estreno de Antonio Sánchez de la Calle como primer preparador del Decano. El madrileño acertó al devolver el protagonismo a los ‘pesos pesados’, pero equivocó la gestión del partido.

En un encuentro infame que no merecía más que el cero a cero, el Recre tuvo la suerte de avanzarse en el marcador. Pero lejos de su fama de atrevido y valiente, Calle se dejó ganar por el miedo e hizo lo que habría hecho Claudio Barragán: quitar un delantero y meter un defensa. La Balona castigó tanto conservadurismo con un empate que sirve más a los intereses locales que a las aspiraciones visitantes.

Lógica y alineación

Al menos, el nuevo ‘mister’ reconcilió la lógica y la cartera con la alineación. Calle, que se sentó en la grada y no en el banquillo, devolvió su sitio en el once a jugadores claves que no contaban para su antecesor en el cargo, casos de Diego Jiménez, Alberto Quiles y Chuli. Y para cubrir la baja de Dani Molina, eligió a Matheus Santana.

El plan recreativista pronto sufrió su primer revés. David Alfonso tuvo que abandonar el verde lesionado. Su recambio fue Morcillo, otro veterano marginado por Barragán, si bien, poco cabe reprochar a esa decisión. Mas allá de este contratiempo, el ‘nuevo Recre’ se pareció demasiado al antiguo. Especialmente en ataque.

Un primer tiempo paupérrimo

En la primera mitad, los albiazules sólo fabricaron dos remates de Chuli y Diego Jiménez. Claro que la Balompédica Linense tampoco fue ‘el Brasil de los setenta’. Un testarazo de Iván Martín a centro de Sergio Rodríguez fue todo el peligro generado por los anfitriones hasta la llegada del intermedio.

La segunda parte transcurrió bajo parecido guion, hasta que la experiencia y la calidad del Recre –esa que tanto había despreciado Barragán– hizo acto de aparición. Diego Jiménez diseñó un buen pase para Chuli. El primer remate, lo sacó Nacho Miras. El rechace volvió al ariete onubense, que trasladó el balón a la red.

El Recre descarrila

El Decano estaba en el camino del triunfo, pero descarriló. Calle desnudó el ataque para blindarse atrás y la Balona olió el miedo. Los locales comenzaron a hacer daño con la velocidad de Koroma, objeto de un discutible penalti por parte de Morcillo. Nauzet paró el primer lanzamiento de Pito Camacho, pero no el segundo.

Y pudo ser peor. Porque al borde del final, Nauzet hizo la parada de la tarde al repeler a la esquina un disparo de Alcalde desde la frontal. En el córner, el meta grancanario no anduvo fino y cuando la pelota se disponía a traspasar la línea de gol, apareció Ponce para evitar la derrota. El tercer puesto sigue siendo una quimera.

-FICHA TÉCNICA

BALOMPÉDICA LINENSE: Nacho Miras; Sergio Rodríguez, Alomerovic, Carrasco (Nacho Huertas, min.69), Aly Coulibaly (Chironi, min.86), Pito Camacho, Koroma, Candela, Iván Martín (Alcalde, min.46), Danese y Óscar Arroyo (Antonio González, min.27).

RECREATIVO: Nauzet Pérez; Cera, Diego Jiménez, Jesús Valentín, David Alfonso (Morcillo, min.23); Matheus Santana (Alberto Martín, min.71), José Antonio González; Chuli (Antonio Ponce, min.71), Alberto Quiles (Sillero, min.61), Yaimil Medina (Víctor Barroso, min.61); y Seth.

GOLES: 0-1 (min.60) Chuli; y 1-1 (min.71) Pito Camacho.

ÁRBITRO: Sánchez Sánchez, del Comité Extremeño. Amonestó a los locales Arroyo, Nacho Huertas y Koroma; y a los visitantes José Antonio González, Yaimil Medina

CAMPO: Municipal de La Línea, sin espectadores.