Cs propone a la Diputación crear un Plan Estratégico por la salud y el empleo

La diputada provincial de Ciudadanos (Cs) y coordinadora de la formación naranja en Huelva, María Ponce, ha propuesto la creación de una mesa de trabajo en la que estén representados todos los grupos políticos con presencia en la Diputación, pero también los agentes más relevantes de la provincia, para establecer un Plan Estratégico por la salud y el empleo en Huelva.

“Durante muchos años no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo para lo más importante, pero la pandemia ha evidenciado las necesidades acuciantes en la provincia, como que no tiene las suficientes infraestructuras educativas ni sanitarias, tampoco carreteras ni otras infraestructuras para soportar esta crisis”, ha explicado la diputada, que ha aceptado que “la Covid nos ha pillado desprevenidos, pero Huelva se encontraba en peor situación que el resto de España”. Por este motivo, ha abundado, “si todos vamos de la mano, luchamos por Huelva y para Huelva, que es para lo que estamos aquí, vamos a conseguir que Huelva encabece Andalucía de una vez por todas”.

María Ponce ha insistido en que “es importante dejar las siglas atrás y dar un paso por Huelva”. En este sentido, se ha comprometido a “acudir a la Junta de Andalucía para pedir a mi partido y al vicepresidente, Juan Marín, lo que Huelva necesita” y ha pedido que “el PP hago lo mismo con Juanma Moreno”, y que “el PSOE y Podemos exijan al Gobierno de España que se pongan los medios en Huelva que no se están poniendo”. “Afortunadamente los cuatro partidos políticos con representación en la provincia tenemos representación en el Gobierno de España y Andalucía para luchar por Huelva, dejar de lado lo que nos separa y encontrar lo que nos une”, ha subrayado.

Asimismo, el grupo de Cs en la Diputación ha presentado una moción para que se inste al Gobierno a reformar la tarifa eléctrica y se eliminen de la factura de la electricidad “conceptos que no guardan relación ninguna con el consumo”. La iniciativa solicita, igualmente, una reducción del IVA de la electricidad y de la luz del 21 al 10 %, al menos mientras dure la pandemia, como ya han hecho países como Portugal. “El Gobierno decía que la Unión Europea no lo permitía, pero no es así, como ya ocurrió con las mascarillas”, ha apostillado la diputada naranja.

Ponce, que ha recordado que “España tiene uno de los IVA más altos para la electricidad de la Unión Europea” y que “somos los españoles los que más tipos de tasas pagamos”, ha reprochado al Gobierno de PSOE y Unidas Podemos que “haya permitido aumentar el coste de la electricidad, hasta un 27 por ciento, justo cuando tenemos que estar más tiempo en casa para hacer frente a la pandemia, en plena ola de frío que trajo Filomena y con la grave crisis económica que tenemos como consecuencia de este virus, y que ya están notando las familias, los autónomos y las empresas en las facturas de enero”.

La coordinadora de Cs ha explicado que, además de instar al Gobierno a tomar medidas urgentes para reducir el impacto de la subida de la electricidad en las facturas de las familias y de los consumidores más vulnerables, la moción incluye una batería de medidas para que el Gobierno impulse de una vez por todas una reforma de la factura de la luz, “porque no sólo pagamos IVA sobre el consumo, sino también sobre las tasas, que son el 60 por ciento de los conceptos de la factura”. Ponce ha detallado estos conceptos: “El impuesto sobre la electricidad, el 7 % sobre el valor de la energía eléctrica, las tasas municipales sobre el transporte de energía (1,5 %), la compensación de los costes extrapeninsulares, la prima sobre las energías renovables y pagamos además la deuda del sistema por el déficit acumulado”.

Finalmente, Ciudadanos ha pedido también que se elabore con carácter urgente un Plan Nacional de Garantía de Suministros Básicos dirigido a prevenir, detectar e intervenir ante situaciones de carencias en el acceso a los suministros básicos por parte de los consumidores y familias. “No podemos seguir atacando la economía familiar, que está siendo víctima del afán recaudatorio de este Gobierno liderado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Dejan claro que no entienden otra forma de gobernar que arremetiendo contra los contribuyentes”, ha concluido Ponce