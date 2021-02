La polémica del desmantelamiento de las ‘cruces’ franquistas llega a Aroche

El grupo de trabajo ‘Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía’ (RMHSA) ha solicitado al ayuntamiento de Aroche el desmantelamiento de la ‘Cruz de los Caídos‘ existente en la localidad, concretamente junto a la ermita del municipio. Ante esta petición, el alcalde de Aroche, Antonio Muñiz, ha confirmado a diariodehuelva.es que “una vez registrada esta petición en nuestro registro, algo de lo que no tenemos constancia aún, se realizará el estudio y se solicitará el informe jurídico para determinar qué hacer”.

En este sentido, Muñiz ha expuesto que “a pesar del origen de esta cruz, ahora mismo los vecinos de Aroche la percibe más como simbología religiosa. Y es que a principios de los años 80 a esta cruz se le despojaron de placas y textos franquistas, y al estar junto a la ermita, nuestro pueblo lo representa más como religioso. Esto no significa que su origen es el que es y, evidentemente, vayamos a estudiar la petición y abordar la cuestión“.

El alcalde ha reiterado la voluntad de “estudiar cualquier petición que sea registrada, aún no hemos tenido constancia de su registro, pero bien cabe señalar que este ayuntamiento ha trabajado para defender la ley de Memoria Histórica con actividades, jornadas y estudios específicos para recuperar nombres e historias de esta época. Por lo que, nuestra voluntad siempre está en ello”.

El grupo de trabajo ‘Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía’ (RMHSA) ha expuesto que “esta solicitud es continuación a las presentada con anterioridad y con resultados diferentes, tanto en Córdoba capital, como en Aguilar de la Frontera de Córdoba y en Peñaflor (Izquierda Unida). La próxima solicitud será de algún pueblo de Jaén o Granada”.



Según este grupo, “una de esas referencias del golpismo y la dictadura franquista, quizás la principal, son las que se denominaron “cruces de los caídos”. Desde fechas muy tempranas fueron ocupando espacios principales de las ciudades españolas. De la más populosa y conocida a la más pequeña y perdida. Ante ellas se celebraron actos conmemorativos de recuerdo y exaltación de los muertos del bando golpista. Tanto de los asesinados en zona gubernamental como de los soldados muertos durante la campaña bélica”.

Una expresión más de que” la paz no había comenzado sino la victoria. Sin embargo, todavía hoy, continúan adornando y ocupando el espacio público en muchos lugares de nuestro país. A veces con la excusa de su ‘descontextualización’ una vez que se le han retirado algunos de sus elementos más hirientes simbólicos o blanqueándolos con textos generalistas e inclusos ridículos como por ejemplo a todas las víctimas de las guerras de España”, ha apuntado Cecilio Gordillo, coordinador del grupo.

Desde el consistorio serrano han reiterado que “esto surge de una asociación fuera de Aroche, no es de ámbito local. No ha surgido en el seno del pueblo porque que conozcamos no hay un movimiento local entorno a su retirada“.