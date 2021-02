El Recreativo tampoco facilitará la salida de Alexander Szymanowski

La política deportiva del Recreativo de Huelva no puede estar más claras. Tras ser el único equipo de su grupo que no ha podido reforzarse en el mercado de fichajes invierno, el Decano se mantiene firme en su determinación de no facilitar la salida de ninguno jugadores. Sucedió con Nauzet Pérez. Sucedió con Alberto Quiles. Y ha vuelto a suceder con Alexander Szymanowski.

El extremo hispano-argentino está en la agenda de refuerzos del RKS Radomiak, un equipo de la segunda división de Polonia, según ha desvelado el periodista Szymon Janczyk. La normativa polaca en capítulo de fichajes es distinta a la española, pues allí el mercado de invierno no cierra hasta el día 24 de este mes.

Rendimiento

No obstante, salvo giro imprevisto de los acontecimientos, Szymanowski seguirá jugando en el Nuevo Colombino. El atacante, que tiene contrato en vigor hasta el 30 de junio, se encuentra feliz en Huelva, y aunque su rendimiento no está siendo el esperado (8 partidos y 1 asistencia), el cambio de entrenador debe beneficiarle.

LA CARRERA DE SZYMANOWSKI EN ESPAÑA