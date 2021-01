Una novela onubense, convertida en audiolibro para afiliados de La Once

En diciembre de 2017 Pábilo Editorial sacó al mercado ‘La profecía’, obra de la autora onubense María Coronado y primera parte de su trilogía ‘El oráculo de Sira’. En esta novela fantástica, Coronado, en un libro ilustrado por la diseñadora Kaulip Álvarez, construye un fascinante universo para crear una frenética y apasionante aventura de antiguas leyendas, sueños, magia… Una niña, Sira, tiene en sus manos el poder de destruir el mal, pero Felicia, una nigromante que pretende convertirse en la dueña del oráculo, conspirará con las sombras para conseguir su objetivo. Sin embargo, Homobono, el augur de Duîr, tratará de impedirlo. Las vidas de los personajes se entrelazarán en un viaje fascinante en pos de la libertad y el amor.

Ahora, tres años después, los afiliados de la ONCE pueden acceder a esta aventura literaria gracias a la adaptación de la novela, que se ha convertido en audiolibro mediante el sistema Daisy y así se hace accesible para personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso.

Francisco García Soriano, director de la ONCE en Huelva, explica que esta adaptación se produce mediante un sistema de grabación de voz que permite muchos tipos de configuración, haciendo posible que las personas con discapacidad visual oigan la historia, que se convierte en una aventura narrada. Así, los afiliados de la ONCE pueden disfrutar de ‘La profecía’ bien a través de la página web de la organización en su apartado del club del afiliado, o bien a través de la aplicación GOLD (Gestor ONCE de Libros Digitales) para móviles y tablets. El usuario puede elegir la velocidad de la narración, el tono, el volumen… y así personalizar una experiencia que le llega a través de voces reales y no sintéticas.

De esta manera, ‘La profecía’ se incorpora a una biblioteca digital (compuesta por novela, poesía, teatro, revistas, textos especializados…) de la que ya forman parte más de 34.000 títulos en formato sonoro (Daisy), 27.000 en formato braille y más de 3.000 partituras, la amplia mayoría en castellano. Asimismo, tras la adhesión de la ONCE al Tratado de Marrakech, todas estas obras estás disponibles para las personas ciegas de todos los países adheridos a ese tratado.