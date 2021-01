Ricardo Gallego: “Una consulta sobre el vertedero resolvería, de una vez por todas, la tensión social”

Ricardo Gallego (La Estación de Enmedio-Riotinto, 1946) es una de las voces referentes de la Cuenca Minera y de la Huelva minera, industrial, fabril y sindical. Se formó profesionalmente en la Escuela de Formación Profesional de la SAFA en Riotinto, marcada por la denominada ‘cuestión social’, hasta su titulación como Ingeniero Técnico Naval en Cádiz.

Aterriza en la explotación de Cerro Colorado desde la empresa Riotinto Patiño y en los tajos trabaja hasta ser incapacitado por enfermedad.

En 1979 se presenta a las elecciones municipales en las listas del Partido Comunista. Fue elegido alcalde de Nerva en dos legislaturas, hasta 1987. Comparte la Alcaldía con el trabajo. Porque en aquella época de compromiso y servicio público “en el Ayuntamiento de Nerva nadie se liberó de su trabajo”. Ya estaba enrolado en su cargo sindical dentro del comité de empresa por Comisiones Obreras (CCOO). En la década de los noventa asume la presidencia del comité de empresa y como tal participa en la creación de la Sociedad Anónima Laboral (Río Tinto SAL) en busca de “salvar el empleo y la actividad económica en la cuenca minera de Riotinto”. No gustó aquel atrevimiento de ruptura de las normas (del capital establecido). Y hubo quien dijo de aquella experiencia: “Querían convertir la mina en una pequeña Cuba”.

Hoy vive en Nerva, su pueblo, en una familia, resalta, “comprometida con la sociedad en los valores de los derechos humanos”, con su mujer, con la añoranza de sus nietos y recorriendo el último camino “derrotado, pero no vencido” y con el orgullo de ser, en palabras escritas de su propio puño y letra, “un minero de Riotinto y de haber continuado su historia de lucha contra la opresión política y laboral”.

¿Cómo se afronta una Alcaldía en plena resaca franquista de finales de los años 70 y más militando en el PCE?

Esos tiempos -año 1972- están llenos de ilusión, de retirar la Dictadura de nuestras vidas cotidianas, de entrega al servicio público sin esperar contrapartidas, de mejoras de infraestructuras locales, de participación de todo el pueblo en las decisiones municipales. Vale decir que en el ayuntamiento todo concejal, fuese del partido que fuese, tenía área de gobierno. Ya en los plenos debatimos con firmeza, defendiendo cada cual su programa y sin odios personales. Era hacer política poniendo primero el pueblo y después el partido. No nos asustaron ni las maniobras militares que tuvieron lugar en la Sierra con intención de acoquinarnos. Teníamos la educación social y de izquierdas de esta Cuenca Minera.

Viendo ahora, con perspectiva, lo que pasó, ¿tiene la sensación de que el PSOE se benefició de la lucha y el legado anti-franquista del Partido Comunista?

El golpe de Tejero nos trajo una imagen clarificadora. En la balacera de aquellos “valientes” golpistas todos los diputados se escondieron en sus escaños -normal- excepto Adolfo Suárez y Santiago Carrillo, los dos que fueron capaces de un acercamiento que posibilitase la democracia (los demás eran secundarios). ¿Hubo una lectura de miedo al enfrentamiento con los poderes franquistas que -todavía- caminaban a sus anchas? ¿Pensaron los electores que la firmeza de UCD-PCE por la democracia llevaría a enfrentamientos y optaron por el joven Felipe, más maleable entre los poderes fácticos de la época? Recuerdo que el PSOE ya había tenido un comportamiento muy “adaptativo” en el golpe de Primo de Rivera. Fuese lo que fuese la Historia ha marcado que el sacrificio del PCE desde la Guerra Civil, exilio, torturas, fusilamientos…, para traer las libertades a España no era lo mas adecuado para el futuro y sí lo era quienes tenían un historial en blanco.

Cuando ocurrió la intentona golpista del 23-F qué se le pasó por la cabeza y cómo reaccionó

El 23F nos trajo, de golpe, la visión de las fosas comunes de Nerva -digo bien las-. Pero nuestra edad no era para asustarnos. Nos reunimos los concejales del PCE fuera del Ayuntamiento unas horas y nos dimos un paseo por el cuartel de la Guardia Civil, que estaba cerrado a cal y canto y vigilando su comportamiento. En el Ayuntamiento pasamos la noche en espera del discurso del Rey – ¡Cuánto se hizo esperar y que tarde llegó! – El golpe de Tejero fue una auténtica vacuna contra la dictadura. Aniquiló de golpe todos los deseos de los militares de la época de volver al tardo-franquismo. Este cheque no supimos aprovecharlo para construir un país siguiendo los cánones sociales de la Constitución.

Como líder minero (CC OO) ¿qué cambios ha vivido el movimiento sindical dentro del sector?

Desde 1970 el movimiento sindical en la minería de Riotinto fue muy activo -en toda su historia lo fue- En 1964 hubo una huelga general que paró totalmente la actividad. Cientos de despidos en represalia. Nuestra experiencia sindical ha basculado desde los típicos forcejeos de convenios hasta mutar en una continua y profunda lucha por la conservación del empleo y, con ello, la supervivencia de la cuenca minera hasta conseguir la propiedad, la gestión de y la explotación de la mina con la SAL en busca de un futuro post-mina. Esa preocupación de futuro o no se palpa, quizás porque los sindicatos estén tomando posiciones, o porque se vea el futuro muy lejano.

Los sindicatos actuales tienen que enfrentarse a la presión anti-minera que recorre el país, así como al agotamiento de reservas, bajada de ley y/o bajas cotizaciones.

Los actuales gestores de la mina de Riotinto están trabajando bien en la comarca o la llamada minería del Siglo XXI es otra cosa que no nos cuentan

La minería del siglo XXI es igual que la del siglo XIX, o sea capitales extranjeros que con poca inversión expatrian enormes beneficios a sus bolsillos. La tecnología es distinta y las relaciones empresa-trabajador son más cercanas que las del siglo XIX. Las relaciones de este capital con los poderes públicos son muy semejantes a los de antaño, si acaso, variando en su forma externa. Una ojeada de esta minería del siglo XXI por los países fuera de la UE nos retrotraería a los tiempos de la RCL (Riotinto Company Limited) en sus aspectos sociales, medioambientales y semi-militares sobre las comarcas en las que actúan.

Hasta cuando durarán los recursos mineros en esta Faja Pirítica, parecen inagotables… desde los romanos y siguen…

Efectivamente, parecen, pero no lo son. Sin embargo, los recursos mineros existirán en tanto la cotización del cobre tenga un suelo sobre 4.500 $/T. Las nuevas tecnologías de explotación minera seguirán encontrando metales en la Faja que las cotizaciones las harán explotables, o no, y también la oposición, o no, de los grupos antimineros. No se olvide en Galicia el yacimiento de Arinteiro en Touro que fue explotado por Riotinto hasta 1986 (yo trabajé allí durante cinco años, desde cimientos hasta su puesta en marcha y consolidación normalizada de la producción).

Estamos en plena polémica por la ampliación (o no) del vertedero de Nerva. ¿Tiene la sensación de que se engañó al pueblo con una serie de promesas (que hicieron las administraciones) que no se han cumplido?

Es obvio que esta cuestión deben responderla los dirigentes del PSOE, con mayoría absoluta del PSOE en el ayuntamiento de Nerva, que son los que representan al pueblo.

Cree que aún está a tiempo Nerva de quitarse ese legado de encima o ya es tarde y seguirá siendo lugar de destino de los residuos continentales?

Nerva está a tiempo de tomar sus decisiones. El “vertedero” se construyó para dar soluciones a las empresas del triangulo Sevilla-Cádiz-Huelva. Las noticias de residuos fuera de este triangulo, de este país y de la UE es una estafa consentida por los gobiernos locales y autonómicos que reflejan el absoluto desprecio de las administraciones por la lealtad a sus concesiones y por el encubrimiento de los sucesivos ayuntamientos del PSOE -gobernando siempre con mayorías absolutas- guardando las espaldas a su partido en detrimento de los nervenses que les votan.

Nerva (Ayuntamiento, partidos políticos, asociaciones…) deben liderar el presente y el futuro de esta instalación y volver al servicio de las industrias andaluzas -si sigue abierto- y en absoluto permitir la recepción de residuos de fuera de Andalucía.

¿Debería hacerse una consulta sobre la continuidad, la ampliación o clausura de la planta de residuos tóxicos y peligrosos?

Sería idóneo. El pueblo decide. Una consulta popular basada en información cierta, fidedigna, sin tergiversaciones interesadas por los que viven del miedo resolvería, de una vez por todas, la tensión social existente en el pueblo.

Esta instalación -el vertedero- tiene mas de veinte años de funcionamiento y por lo tanto una experiencia acumulada de su incidencia. El ayuntamiento tiene que ser el poseedor de los datos medioambientales, sociales y económicos que hagan decidir -con conocimiento de causa y libremente- sobre el futuro de este controvertido vertedero. Los datos principales que debe publicar el ayuntamiento de Nerva deberían ser, a saber:

a.-Histórico de daños a acuíferos.

b.-Histórico de daños a aguas subterráneas.

c.-Histórico de daños a agua superficiales.

d.-Histórico de contaminación atmosférica.

e.- Emanaciones de vasos.

f.- Enfermedades profesionales entre los trabajadores por su labor en estas instalaciones.

g.- Incidencia en estos años sobre el empleo local.

h.- Incidencia económica sobre el ayuntamiento y sobre el pueblo mas allá de los salarios de trabajadores/as.

Estos datos deben estar en poder del equipo de gobierno y deben transmitirse a los grupos políticos locales. Urnas y decisión razonada, informada, sin miedos inducidos externos y responsabilidad en el voto.

Como dirigente de la izquierda sindical y social de esta provincia, qué le ocurre hoy día a los sindicatos para que hayan perdido tanta fuerza social. Falta de referentes, aburguesamiento….

Este es un análisis para reputados sociólogos. El mundo está cambiando a una velocidad de vértigo y las redes sociales vierten al pueblo, sin control, toda clase de noticias ciertas y falsas. Hay una ofensiva de los poderes nostálgicos de la dictadura franquista que torpedean impunemente -con mentiras escandalosas- el deseo de una democracia plena que haga posible una redistribución de los recursos económicos para ayudar a quienes no tienen nada.

La solidaridad, base de cualquier movimiento social, se resquebraja acunándose en grupos de enorme generosidad, pero minoritarios y que responden a situaciones urgentes (migrantes, salvamentos marítimos, desahucios, comedores colectivos…,) y temporales. Nos acercamos a ser caritativos olvidándonos de la justicia social. Ambas son complementarias, una por su rapidez en actuar, la otra por su universalidad y duración en el tiempo; una ruega a las conciencias, la otra exige a la sociedad mediante legislación efectiva, que desarrolle los derechos humanos y concretamente los apartados constitucionales.

La conciencia obrera, conciencia de clase, tiene que salir de la comodidad de quien tiene trabajo para asomarse a la realidad de la calle y tomar partido, nítidamente, por la distribución de riquezas y derechos. El sindicalismo no puede encerrarse en los centros de trabajo, tiene que mirar por sus representados, pero también por quienes no tienen quien los represente.

Volviendo un poco al pasado minero. Qué líder político de Huelva trabajó más y mejor por solucionar la continuidad de la mina de Riotinto?

La Continuidad de Riotinto se plasmó en la SAL (la Sociedad Anónima Laboral) que intentó continuar después de la retirada de los americanos de Free-Port.

El reto era mayúsculo: despidos en la plantilla, hundimiento total de la economía de la comarca o asumir nuevas vías para seguir viviendo laboralmente y sobre todo por la cuenca. El proyecto -muy novedoso por su amplitud económica y sociolaboral- no fue bien visto por los políticos al uso de estos tiempos, y, sobre todo, por los que gobernaban. Conseguimos el apoyo de Diego Valderas, de los dirigentes de CCOO de Huelva y Andalucía y, curiosamente, el apoyo de Javier Arenas y Perico Rodri (del Partido Popular) que gestionaron una ayuda de mil millones para el desmonte de Salomón. La Junta de Andalucía contribuyó para jubilaciones anticipadas (mil quinientos millones de pesetas), pero su frialdad pública no contribuyó a la confianza de proveedores en un momento tremendamente crítico por la bajísima cotización del cobre. Hoy nuestra riqueza natural está engordando, enormemente, los bolsillos extranjeros con unas instalaciones y depósito de residuos y conocimiento del yacimiento a coste cero cuando su valor de mercado podría estar entre los 800/1.000 millones de euros.

!Que vamos a hacerle!! nuestro sino es estar colonizados económicamente con la ayuda de nuestros políticos que se les llena la boca de Andalucía y España.

Supongo que tendrá en su mochila algunos recuerdos de esa época vivida. ¿Cuáles le han impactado más?

Muchos recuerdos. La implicación de los trabajadores y clases populares en busca de soluciones sociales a las amplias necesidades que había en la cuenca; el ejemplo de sacrificios de nuestros padres, abuelos…, al dominio inglés, a la opresión militar y policial, al bandidaje de los políticos de la época nos enseñaron un camino, sin violencia, pero con firmeza en nuestras reivindicaciones tal como fueron en el dominio inglés y en la represión franquista.

Toda la cuenca reivindicando un hospital comarcal. Manifestaciones en Huelva, Sevilla y en el mismo Riotinto a donde acudía toda la población minera y no minera. Bloqueo de la mina por oposición al cierre del cobre con carreteras cortadas las 24 horas del día. Encierros permanentes en todos los Ayuntamientos de la zona, liderados por los concejales electos en oposición a la reducción de empleo en la mina.

El liderazgo de las mujeres como punta de lanza en todas las reivindicaciones, codo con codo, en defensa del trabajo, precepto constitucional. Muchos momentos que me llenan de orgullo por pertenecer a la clase trabajadora y minera de la cuenca de Riotinto. Los nuestros, antaño, dieron sus vidas —literalmente, ahí están las fosas comunes en todos los pueblos de la cuenca— y su generosidad y ejemplo nos impulsó a defender nuestra dignidad y nuestra libertad.

A vista de pájaro y a toro pasado: ¿ la izquierda ha perdido el Norte?

La izquierda no creo que haya perdido el Norte. La izquierda se está arrugando. No es posible que los opulentos ocupen las calles reivindicando -sutilmente- el franquismo y los valores históricos de la izquierda (aquellos que han hecho posible el parcial bienestar de hoy) están en retroceso hábilmente dirigidos por el dinero que copa la información sesgada, dirigida a fomentar el individualismo frente a crear sociedad. Los partidos llamados de izquierda tendrán que replantearse si lo son o lo mal imitan. La productividad, no puede, o no debe, ahogar a la justicia social y a la solidaridad.

Y cómo ve este resurgir de los totalitarismos, de las ideologías fascistas que en España y también en Huelva se han asentado ya

El resurgir del fascismo es muy preocupante. Los que dicen que frente a la pobreza y la desesperación de los inmigrantes hay que hacer un bloqueo naval, aquellos que piden el fusilamiento de 26 millones de españoles, cadetes militares invocando el nazismo o la invasión del país por fuerzas extranjeras para derrocar al gobierno legítimo. Estos son hechos, pinceladas de lo que puede estar detrás de las bambalinas. No hay peligro de insurrección —obviamente— pero es un síntoma de que el resfriado se puede convertir en un cáncer. No olvidemos que la extrema derecha de VOX tiene casi tres millones de votos y va a más. Tampoco olvidemos que el nazismo -Hitler- ascendió a la presidencia del Gobierno alemán de forma democrática en elecciones libres, no olvidemos las consecuencias; tomar el poder y dinamitar el Estado alemán fue todo uno: campos de concentración, aniquilamiento de opositores políticos, holocausto judío, destrucción de Europa… En España se está gestando, sibilinamente, una nueva División Azul del siglo XXI y si no presentamos batalla pagaremos las consecuencias.

Esta pandemia cambiará el mundo…. ¿Estamos ya inmersos en una especie de revolución industrial a las bravas que costará sangre, sudor y lágrimas?

El bichito nos está jodiendo y sus consecuencias serán largas. Yo creo que nadie puede hoy aventurar cómo será el mañana. La certeza de que la situación económica será dolorosa nadie lo niega. ¿La UE será capaz de crear un futuro inmediato dando cobertura a la sociedad necesitada? Ya vivimos en la crisis de 2008 que las decisiones políticas y económicas fueron dirigidas a apuntalar bancos con dinero de todos y las consecuencias son duraderas hoy día: pobreza para unos y beneficios incalculables para otros. Es posible que otro mundo convivencial se nos acerque, pero aún hoy no somos capaces de definirlo y controlarlo. Creo que las clases necesitadas serán duramente golpeadas por la recesión económica, por la ambición egoísta de políticos sin escrúpulos que solo ansían el poder para mandar en él y por el desboque de las redes sociales llenando el mundo de desinformación. Ahí tenemos el gran ejemplo de EEUU, Trump y el asalto al Capitolio.

¿Qué se le pasó por la cabeza cuando leyó la noticia de la orden de prisión de Carlos Estévez?

Me produjo dos sensaciones, una de tristeza —y no por el personaje— porque era la constatación de nuestra derrota en esa batalla de poner los bienes de todos al servicio de todos, de poder ofrecer pleno empleo en la cuenca y beneficios económicos a nuestro país con reinversiones que posibilitasen la continuidad industrial después de la minería y, por ende, empleo en la cuenca y sangre económica en la sociedad comarcal. Otra, de satisfacción, porque clarifica y descubre el uso de un delincuente en la destrucción de Minas de Río Tinto SAL, un uso espurio al servicio de egoísmos personales, de ahogos políticos y celos sindicales. Los unos no consiguieron engordar la bolsa y cuando pasean por El Campillo lo hacen con cabeza gacha. Los otros, en su dominio político no podían soportar un proyecto que lo liderasen quienes no eran sumisos al poder y solo rendían cuentan a sus representados, o sea, los trabajadores, y aquellos que solo querían ganar elecciones sindicales —nunca lo consiguieron— al precio social que fuese. El mejor vector para destruir la SAL que tenían estos entes personales, políticos y sindicales era Carlos Estévez, delincuente encarcelado.

PD: Me atrevo a aconsejar que se vea el documental Rojo Tinto ganador del premio Juan Ramón Jiménez en la Sección Talento Andaluz del Festiva de Cine Iberoamericano de Huelva donde aparece Carlos Estévez proclamando lo que quiere. !!Pobre cuenca minera siempre bajo el poder foráneo esquilmador de nuestros recursos!!