Huelva recuerda a su patrón San Sebastián en medio de la pandemia del Covid-19

Todo hacía presagiar que llegaría una de las fechas más importantes de la capital y, de nuevo, el Covid-19 provocaría que se suspendieran los tradicionales actos a su alrededor. Es el primer San Sebastián que Huelva (y provincia) en medio de la pandemia mundial, y el primero que no se celebra, ya que cabe recordar que en 2020 fue una de las pocas festividades que sí pudieron desarrollarse para poco después desarrollarse la situación que todos conocemos.

Pero Huelva no se resigna a no acompañar a su Patrón en esta efemérides y, tal y como ha indicado el alcalde de la capital Gabriel Cruz a diariodehuelva.es, “tanto el Día de Huelva, como los conciertos y las actividades paralelas han tenido que suspenderse por la situación sanitaria, por lo que ninguno de los eventos de la ‘antigua normalidad’ que organiza el Ayuntamiento se mantienen”.

A lo que ha añadido que “hemos querido poner de manifiesto de alguna manera el significado de esta festividad para la ciudad, iluminando desde este 20 de enero hasta el próximo domingo, con los colores de Huelva, blanco y azul, el Muelle del Tinto, el Ayuntamiento, el Gran Teatro y los diferentes lugares que solemos alumbrar con colores temáticos en cada conmemoración”.

Un simbólico gesto que “trata de hacer una alusión a esta fiesta tan onubense para que no olvidemos su importancia y el año que viene la vivamos aún con más ilusión y arraigo. También hemos instalado un par de arcos luminosos con el escudo de Huelva frente a la iglesia de San Sebastián y en la rotonda del Litri, al tratarse de dos de los lugares más significativos cada mes de enero, cuando procesiona el Patrón por su barrio”.

Hace exactamente un año, los onubenses abarrotaban las calles para poder acompañar al Patrón en su tradicional recorrido disfrutándolo con manjares típicos de estas fechas como los palmitos. Pero en estos días, ni siquiera los habituales vendedores de palmito han hecho acto de presencia en lugares como la iglesia de San Sebastián o la rotonda del Litri.

Y es que el escenario de inicios de 2020 a este 2021 ha variado. Y mucho. En los últimos días, los casos positivos por coronavirus Covid-19 se han multiplicado exponencialmente de tal forma que, desde este mismo miércoles, Huelva está confinada perimetralmente (como sucede con otros muchos municipios de la provincia y Andalucía). Las estampas del año pasado eran distintas, incluso se recuerdan como algo lejano ya que fueron algunos de los pocos actos multitudinarios que se llegaron a celebrar sin vislumbrar el panorama dantesco que le esperaba a la sociedad por delante.

Tal y como ha considerado el alcalde, “para la ciudad es una renuncia que imponen las circunstancias actuales, pues estamos en una preocupante situación en la que, por encima de todo, priman la responsabilidad y la prudencia. Pero no por ello deja de ser una renuncia que deja cierto resabio por privarnos de uno de los momentos más hermosos del año en Huelva, una tradición que nos reafirma cada mes de enero en nuestra identidad choquera y que forma parte de nuestra forma de sentir y de vivir”.

Unas circunstancias que han provocado no solo la cancelación de los actos de San Sebastián como la procesión o las actividades culturales como los conciertos o convivencias, sino que “renunciamos también a un homenaje institucionalizado que tiene una especial carga emotiva: la entrega de las Medallas de la Ciudad y nombramiento de calles en el acto de honores y distinciones del Día de Huelva. Pero nos ha tocado vivir este arranque de 2021 con la máxima precaución y en un marco de restricciones que nos impide celebrar este tipo de eventos, porque ahora mismo lo más importante es acabar con la cadena de contagio, erradicar esta lacra de una vez por todas”.

Este 20 de enero no habrá gentío por las calles tras su Patrón (aunque siendo un día laborable seguramente hubiese sido conmemorado el domingo más próximo), ni familias completas que aprovechan esta significativa fecha para seguir inculcando las tradiciones más arraigadas de generación en generación. Será un 20 de enero diferente. De recogimiento y confinamiento.

No podremos se llenarán las calles de su barrio, así como del barrio alto, de onubenses que no quisieran perderse una procesión que aúna a las familias entorno al 20 de enero. Pero sí habrá gestos teñidos de azul y blanco por la ciudad para recordarle a Huelva las fechas en las que estamos.

Y es que en medio de esta pandemia mundial, una de las quejas habituales según los expertos es que se pierde la noción del tiempo. Con lo que ni siquiera pensamos en las que están por venir como Carnavales, Semana Santa, romerías varias…

Semana Santa

Respecto a eventos próximos como la propia Semana Santa, que ya no se pudo celebrar en 2020, Cruz ha expuesto que “evidentemente, parece que no será época todavía de bajar la guardia. No hay aún un posicionamiento oficial al respecto, porque dependerá de cómo evolucione la situación sanitaria“.

En este aspecto, desde el Consejo de Hermandades de la capital ya han anunciado la propuesta de montar los misterios en las distintas parroquias sin los pasos. Así se lo ha propuesto el Consejo de Hermandades de la capital a los hermanos mayores en el Pleno extraordinario celebrado la pasada semana en el capilla del Calvario. La propuesta será trasladada a los diferentes párrocos para su aprobación definitiva. De ellos depende que se lleve a cabo esta novedosa iniciativa durante la próxima Semana Santa.

Según confirman desde el Consejo, la iniciativa cuenta con el beneplácito del Obispo de Huelva, Santiago Gómez. Los misterios y dolorosas quedarían expuestos desde el Viernes de Dolores hasta el Sábado Santo. Siempre y cuando la situación sanitaria lo permita.

Otros actos con ADN onubense

La incertidumbre está marcando el día a día de cada celebración que se aproxima. La más cercana son los carnavales, y en la actualidad según ha remarcado el alcalde “el Concurso de Agrupaciones organizado tal y como lo conocemos, no podrá celebrarse en estas circunstancias. La FOPAC ha hecho un llamamiento a los carnavaleros para que aporten ideas, le echen imaginación y propongan alternativas para este año. No en vano esta es la fiesta del ingenio y la creatividad. Trataremos de mantener vivo el espíritu carnavalero y cogeremos los ensayos de 2022 con muchísimas ganas. Seguro.

Todo el mundo tiene en mente ya otras fechas como El Rocío o las Fiestas Colombinas. “Ojalá pudiéramos anticipar las circunstancias que rodearán esas tradiciones. Lo más apremiante es atender a la realidad inmediata que estamos viviendo, que condiciona en estos momentos todas nuestras prioridades en la acción de gobierno, con el objetivo número uno de proteger a la población y aplicar todas las medidas oportunas para recuperar la normalidad lo antes posible. En paralelo estamos impulsando proyectos de futuro, para avanzar en la prosperidad de Huelva pero, en lo que respecta a los eventos tradicionales y el resto de fiestas populares, en función de las circunstancias del momento se valorará su celebración o cancelación en este año excepcional, como ocurriera en 2020“, ha apuntado Cruz.

Presupuestos

Respecto a las partidas presupuestarias dedicadas a estos eventos, desde el Consistorio han sido claros y han determinado que “contaremos con un presupuesto municipal para 2021 que recogerá la realidad de este año“. Ya en anteriores eventos, como Colombinas o La Cinta, se afirmó que estas partidas irían destinadas a ayudar a los onubenses que están siendo afectados por esta pandemia mundial.

Fechas importantes que se van quedando marcadas en el calendario de los onubenses, sumándose a las que no han podido conmemorarse y celebrarse como siempre. Pero nadie pierde la esperanza, ya que como el propio primer edil ha manifestado que “si a lo largo de este 2021 se dieran las circunstancias, se organizaría este acto en otras fechas, pero en el panorama actual no es posible, como tampoco pueden celebrarse eventos multitudinarios como la procesión o los conciertos”.

Las consecuencias económicas y sociales de estas suspensiones aún no están cuantificadas, pero como ha señalado Cruz, “las circunstancias que estamos viviendo nos están haciendo mucho daño a nivel económico y social, pero tenemos que ser responsables y poner todo de nuestra parte para acabar con esta lacra con el fin de recuperar la normalidad”.

Así, el alcalde ha querido lanzar un mensaje a los onubenses desde diariodehuelva.es, y ha afirmado que “les traslado un mensaje de esperanza y fortaleza, pero ligado a un llamamiento, insisto, a la responsabilidad: son tiempos de sacrificios, de renuncias y precaución, pero si Huelva vuelve a demostrar un comportamiento ejemplar como ya lo hizo en el primer Estado de Alarma, podremos volver a disfrutar plenamente de nuestra maravillosa ciudad. De todos nosotros depende salir de esta horrible pesadilla”.