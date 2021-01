Pedro Vázquez lanza la primera Academia Online de Guitarra desde la Sierra

La creatividad serrana mezcla la tradición y el arte con las nuevas tecnologías y canales de información. La música no queda atrás, con iniciativas como la que ha lanzado Pedro Vázquez, gestor cultural y artista de Galaroza, que ha lanzado una iniciativa para poder estudiar clases de guitarra a través de la red.

Para ello, ha creado una web, www.aprendeguitarra.es, que está repleta de cursos y recursos para aprender este instrumento simbólico de nuestra tierra. La experiencia de Vázquez le avala a la hora de trasladar el mundo de la sonanta a internet.

Lleva alrededor de 30 años dedicado a este instrumento, habiendo recibido clases de grandes maestros, desde Diego del Morao, a Manolo Sanlúcar, pasando por Rafael Riqueni, Antonio Rey, Miguel Ángel Cortés o Paco Cruzado. “De todos he ido aprendiendo el noble arte de tocar la guitarra flamenca y de todos he sacado una conclusión fundamental: para sentirnos libres tocando necesitamos tener una muy buena base técnica”, afirma este profesor que desde hace más de 15 años ha compaginado su estudio del instrumento con la docencia a multitud de alumnos, tanto de manera presencial como online a lo largo y ancho del planeta.

Su conclusión, tras esta experiencia, es que es preciso una guía, más allá de libros o tutoriales de YouTube. Se refiere a “alguien que les allane el camino y que los acompañe a lo largo de su aprendizaje para dominar la guitarra, para dar respuestas a todos esos guitarristas en potencia que no encuentran la manera de avanzar, de subir de nivel o de, ni tan siquiera, empezar con el primer escalón”. Con este objetivo, ha subido a la web y a su página www.pedrovazquezflamenco.com, numerosas herramientas formativas, como varias apps o la ‘Guía para convertirte en un guitarrista pro’, un e-book que incluye diez claves para avanzar en el aprendizaje de la guitarra.

Entre sus consejos a sus futuros alumnos se encuentran “la paciencia y la constancia, ya que todo eso de “Aprenda a tocar la guitarra en 15 días” o “Guitarra Fácil” son solo estrategias de marketing para venderte un curso, un libro o algún vídeo tutorial en el que aprenderás 3 acordes que si no los trasladas a un tema o una canción no tendrán ningún sentido práctico”. En esta iniciativa formativa on line se incluyen cursos de iniciación, de sevillanas, técnicas o acordes, teniendo previsto sumar módulos de aprendizaje de Tangos, Soleá o rumbas, entre otros.

Vázquez afirma que comenzó “a tocar la guitarra con 12 años y recuerdo que los primeros tres acordes que aprendí fueron, Mi, La y Re. Más tarde llegó Sol y con esos cuatro acordes compuse alrededor de 4 o 5 canciones que cantaba con un grupo de amigos en una Banda llamada “Chicago´s 30”’. Su inquietud musical le llevaba a grabar en video VHS programas de flamenco que entonces emitía Canal Sur Televisión para posteriormente ensayar los acordes con su guitarra.

A esto se sumó posteriormente algunos intentos de reproducir temas de Paco de Lucía o Vicente Amigo, con las dificultades que tiene tal empeño. Tuvo la fortuna de tener como maestro a su paisano Pedro García, que le “ayudó a entender el instrumento, a tener una base de técnica de guitarra y sobre todo a guiarme en el aprendizaje, que es algo que YouTube o Facebook nunca podrán hacer”.

En www.aprendeguitarra.es insiste en no tener prisa, en pedir ayuda y en ponerse metas sencillas y accesibles, ya que “tocar la Guitarra de manera rápida y sencilla es como querer jugar como Cristiano Ronaldo, Messi, Garbiñe o Nadal sin pasar por el campo de entrenamiento o sin haber empezado a aprender desde pequeñito en la plaza con tus colegas y posteriormente aprendiendo de un maestro o un profesor que te explique el porqué de las cosas y que haya pasado por lo mismo que estás pasando tú ahora mismo”.

Pedro Vázquez lleva toda su vida dedicado a la cultura, habiendo explorado la música, el teatro, la gestión cultural, la historia del arte y otras ramas en las que siempre ha destacado. Ha trabajado para el Ayuntamiento de Galaroza, Jabugo, Valdelarco, La Nava o Cortelazor la Real, tanto en sus aulas de música como desarrollando labores de técnico de cultura. Actualmente forma parte de diferentes grupos como, ‘Sonia León y Wadi Flamenco’, del cual es su director musical, así como ‘Calle Barco’, Producciones AG, y espectáculos como ‘La Cantata del Pernales’ o Zambomba Flamenca ‘A Belén Pastores’, una de las más activas de toda la provincia de Huelva.