El día que el profesor Del Hoyo avisó de lo que pasaría en Huelva tras la Navidad

El pasado 7 de diciembre, pocos días antes de que las autoridades andaluzas suavizaran las medidas que restringían movimientos y contactos de cara al periodo navideño, Juan José García del Hoyo, presidente del Consejo Económico y Social de la Provincia de Huelva, catedrático y profesor de la UHU, realizó desde diariodehuelva.es un análisis de la situación creada por la pandemia.

Hoy cobran tanta actualidad sus palabras que reproducimos parte de aquella entrevista. Del Hoyo apuntaba en esa entrevista que “el problema es que no se pusieran medidas de limitación de movilidad y de las relaciones sociales. Daba una falsa imagen de seguridad. Y más en Huelva, dado que la primera fase de la pandemia nos había respetado en mayor medida”.

Y soltaba un latigazo en forma de previsión de lo que se venía encima a Huelva tras las vacaciones navideñas.

A la pregunta: ¿Qué es lo más preocupante del momento actual? respondía, con seguridad: “El problema grave está en los puentes y las navidades. En esos períodos se incrementan los contactos y las interacciones, y por tanto, se incrementa la posibilidad de contagio. Estamos aún con incidencias muy elevadas, cercanas a los 500 casos por cada 100.000 habitantes y cualquier desliz, puede incrementar nuevamente el número de contagios y conducirnos a una situación aún peor que la de las últimas semanas”.

Además de esta respuesta y para rizar el rizo, el profesor Del Hoyo se pronunciaba sin reparos: “El problema no es dañar la economía durante las navidades, sino no provocar una situación mucho peor después de ellas. No debemos ser miopes y hay que tener una perspectiva al medio plazo. Por “salvar” las navidades podemos “perder” los próximos seis meses.

Por su interés y actualidad reproducimos la entrevista completa en el siguiente enlace: