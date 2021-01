EMAHSACONTIGO, Aguas de Huelva, más cerca de ti

Aguas de Huelva ha realizado una transformación digital del Área de Atención al Cliente, adaptándose a las nuevas necesidades de los usuarios y garantizando un servicio especializado y accesible a todos los ciudadanos, mediante la aplicación, refuerzo y especialización de cada uno de sus distintos canales no presenciales.

Esta adaptación, no sólo ha supuesto una mejora en la atención a los usuarios sino una transformación integral del Área de Clientes, cuya plantilla ha querido mostrar su nueva forma de trabajar y explicar de forma personal cómo realizar las gestiones habituales de su servicio sin necesidad de desplazarse a las oficinas. Los empleados y empleadas del servicio han querido así mostrar que la atención digital cuenta con las mismas prestaciones que la presencial y que son llevadas por las mismas personas que les atendían detrás de una mesa antes de la pandemia.

Con esta iniciativa AGUAS DE HUELVA pretende también poner en valor el esfuerzo y trabajo realizado por su personal, que ha adaptado su entorno laboral y la forma de llevar a cabo sus gestiones en estos meses. La empresa quiere destacar que la atención no presencial, no significa que la atención no sea personal, por ello, los trabajadores han querido acercar y humanizar esta atención digital a los clientes, poniendo su rostro y su voz en unos videos realizados desde sus propias casas, que la compañía difundirá a través de redes sociales y medios online.

DIFERENTES SERVICIOS DE INFORMACIÓN MULTIMEDIA: Con el fin de poder facilitar a los usuarios el contacto directo con Aguas de Huelva, el Servicio de Atención al Cliente pone a su disposición una serie de herramientas gratuitas para realizar las gestiones necesarias y consultar sus dudas desde cualquier lugar sin necesidad de desplazarse. Se atienden las llamadas de manera personalizada incluyendo nuevas tecnologías telemática: ‘Avisos digitales’ Un servicio para mandar correos electrónicos o mensajes SMS para mantener informado al usuario sobre cualquier servicio o incidencia relacionada con el servicio de agua potable.

Solicitudes de altas, bajas, y cambio de titular, Introducción de lecturas y consulta de consumos históricos, Consulta de la factura, Domiciliación de pagos y correspondencia, Comunicación de Averías, pago de facturas, modalidad de pago de cuota fija (12 gotas). Todas estas gestiones pueden realizarse de forma rápida, cómoda y segura a través del área de clientes de la WEB www.aguashuelva.com.

La empresa, además, ha reforzado internamente la estructura de los canales de contacto no presenciales para conseguir una atención especializada, personalizada, cercana, accesible y de calidad. Según el tipo de consulta o gestión a realizar, las llamadas o consultas virtuales serán derivadas de forma interna a distintos equipos de personal especializado.

De esta manera, las gestiones más ágiles serán atendidas directamente por el centro de atención telefónica o se podrán realizar de forma inmediata en la web; mientras que aquellas gestiones que necesiten un mayor conocimiento local o sean de alto volumen de tramitación serán atendidas telefónica o virtualmente de forma directa por el personal experto de Atención al Cliente de Aguas de Huelva.

Y es que, tal y como los propios empleados dejan claro en sus mensajes, “detrás de cada dispositivo están ellos atendiendo personalmente cada consulta, gestión o incidencia, con las mismas prestaciones que la atención en oficina.”

Uno de los spot más destacados realizados por estos empleados ofrece información sobre las tarifas especiales y bonificaciones a familias vulnerables y colectivos como desempleados, pensionistas, víctimas de violencia de género o familias numerosas. En palabras de Carlos Mateo, trabajador de la empresa, protagonista de este spot, “es muy importante que conozcamos tu necesidad, para poder ayudarte.”

Para ponerte en contacto con los servicios y personal de AGUAS DE HUELVA puedes acceder a la web de AGUAS DE HUELVA: www.aguashuelva.com o llamar al teléfono 959-750-310 o al teléfono gratuito 900-24-1925.