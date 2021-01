Hay muchas cosas que no entiendo.

No entiendo, por ejemplo, que Moreno Bonilla le exija al gobierno un confinamiento total o el adelanto del toque de queda mientras permite la movilidad entre municipios. Una movilidad que él puede y no quiere limitar (por no hablar de lo de permitir desplazarte para esquiar o practicar caza mayor).

Lo único que entiendo es que aquello de “Salvar la Navidad” no fue más que “pan para hoy y hambre para mañana” y que al final de todo esto, lamentaremos tener que decir aquello de “Entre todos la mataron y ella sola se murió”.