Los ayuntamientos más poblados conciencian sobre la correcta forma de desechar las mascarillas

Los ayuntamientos más poblados de la provincia, ante el incremento de casos de la ‘tercera ola’ de la pandemia, siguen volcados en activar las medidas que mejor luchen contra la propagación de la Covid-19 y por esta razón trabajan junto al Colegio de Administradores de Fincas (COAF) en divulgar las instrucciones para desechar correctamente el material de protección como mascarillas y guantes, y evitar que acaben contagiado, dañando al medio ambiente, o perjudicando las tuberías, alcantarillas y el resto de infraestructuras de saneamiento.

“Hay que recordar la importancia de saber desechar las mascarillas de protección o los guantes contra el contagio del coronavirus, extremando el cuidado en la forma de hacerlo, tanto en las zonas comunes de las comunidades de propietarios, como en la vía pública o en los propios hogares de los vecinos”, destaca el presidente del COAF de Huelva, Alejandro Chamorro.

En las localidades que participan, incluida Huelva capital, el contenedor adecuado para deshacerse de estos utensilios son los contenedores de ‘Restos’, que suelen ser de color gris o, en su defecto, de color verde en Gibraleón o San Juan del Puerto. Las mascarillas y guantes no deben tirarse en los contenedores amarillos para los Envases, ni en los azules para el Cartón o el Papel ni en los verdes destinados al Vidrio, además de depositarse en bolsas convenientemente cerradas.

El COAF y los ayuntamientos se suman a la labor de concienciación que realizan las empresas de suministro de agua para recordar el daño ambiental y el perjuicio económico causado a las instalaciones de saneamiento al desecharse de forma inadecuada de estas mascarillas, como también ocurre con los guantes, tampones o las toallitas húmedas que, lamentablemente, puede acabar repercutiendo en los costes de la factura de todos los abonados.

“Somos conscientes de que la mayor parte de los vecinos no plantean problemas y hacen buen uso de las zonas comunitarias, pero queremos hacer hincapié en que las mascarillas no se pueden tiran en los espacios comunes (portales, jardines, buzones etc.) como tampoco pueden desprenderse de ellas a través de los inodoros de sus casas”, destacan desde el Colegio de Administradores, como institución que busca velar por la salud de sus administrados en todas las comarcas.

La difusión de estos carteles en las redes sociales de los ayuntamientos, sus páginas webs y las comunidades de propietarios de los municipios insta a los vecinos a ser exigentes en el cumplimiento de las normas, tanto en espacios comunes externos como internos. El COAF agradece a todos los onubenses su responsabilidad por mantener estas medidas en los espacios públicos, entendiendo que es una manera de contener y vencer al coronavirus y su tercera ola.

SANEAMIENTO RESPONSABLE Y ECOLÓGICO

Se debe hacer entre todos, propietarios, empresas, administradores de fincas e instituciones públicas “el máximo esfuerzo por proteger nuestra salud y también nuestra economía y por eso apoyamos el llamamiento al saneamiento responsable y sostenible que demandan las compañías suministradoras de agua”, resalta Alejandro Chamorro, recordando que el COAF viene usando en redes sociales los hastags #SaneamientoSostenible y #ComunidadResponsable.

El sector de los servicios del agua urbana ha dado a conocer a la población los terribles efectos que provocan los productos no aptos para ser desechados a través del inodoro. En concreto, la problemática con las toallitas húmedas, que se viene agravando ahora con el de las mascarillas desechables usadas para combatir los riesgos de la Covid-19, provocando atascos en redes de alcantarillado y colectores que terminan por colapsar las cabeceras de las estaciones depuradoras, con lo que significa de agresión ambientales, sobrecostes económicos y, además, un riesgo de inundaciones en los casos de lluvias intensas, según han explicado estas compañías.

Para concienciar a la ciudadanía el COAF ha venido realizando cartelerías en colaboración con los ayuntamientos: Inicialmente respecto a las medidas de prevención de la Covid_19 en los inmuebles, sobre las fases del desconfinamiento, recordando el uso obligatorio de las mascarillas y, en este caso, sobre la forma adecuada de desechar estos residuos en zonas comunes, la calle o en los hogares.

Con el objetivo de garantizar la máxima seguridad para los trabajadores y vecinos, es conveniente intensificar las medidas de seguridad también para el personal contratado por las propias Comunidades de Propietarios y exigir a las empresas que realicen la limpieza o sean contratadas para otros servicios, que tomen las medidas oportunas para proteger a sus trabajadores.