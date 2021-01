El alcalde de Isla lamenta la subida de positivos por Covid tras el fin de semana festivo

“Las cifras no podían ser más preocupantes y aunque sabíamos que tras la fiesta de Fin de Año, el aumento de casos positivos por COVID se produciría, no pensábamos que fuera tan alta”. Así de contundente se ha expresado hoy el alcalde de Isla Cristina, Jenaro Orta, tras saberse que la localidad registra setenta y ocho casos positivos por COVID-19 tras el fin de semana, a la espera de que se actualicen los datos.

Orta ha explicado que, “aunque han salido de estas cifras veinticinco personas, la tendencia de cuatro o cinco casos cada diez o quince días ha cambiado drásticamente experimentando una gran subida y hoy aumentan setenta y seis positivos y esto, lamentablemente, es la consecuencia de la celebración de las fiestas navideñas”.

“Las cifras cantan por sí solas y no nos podemos llamar a engaño, esto es una realidad y si seguimos así, no saldremos y las cifras seguirán subiendo” ha apostillado el alcalde, quien ha además ha señalado que “todos los mensajes que lanzamos, todas las peticiones a la responsabilidad continuas, las sanciones, nada sirve si no respetamos las normas y ahora tenemos lo que sembramos”.

En este sentido, el alcalde ha dejado claro que “no podemos estigmatizar a ningún colectivo, la responsabilidad es de todos y todas porque esta enfermedad puede afectar a cualquier persona, y, aunque tenemos derecho a divertirnos y disfrutar, tenemos que hacerlo de manera siempre responsable, evitando las aglomeraciones, no exponiéndonos demasiado”.

El primer edil ha vuelto a hacer un llamamiento a la responsabilidad de toda la sociedad porque, como ha dicho, “en estos momentos tenemos vecinos en el hospital, algunos de ellos en la UCI con un respirador, y aunque no dudo que la mayoría son responsables, por su actividad profesional, están más que expuestos, pertenecen a colectivos de riesgo” ha comentado el Alcalde, quien ha añadido que, “los que estamos menos expuestos o nada expuestos, debemos pensar que depende de nuestro comportamiento hacer que estas cifras paren, porque este virus es silencioso, a veces sin síntomas y se lleva muchas vidas por delante”.

Por todo ello, Orta insiste en que “esto no es un problema político, ni de las autoridades, sino de toda la ciudadanía, de todos nosotros. El Ayuntamiento ha hecho todo lo que tenía en sus manos y con los medios que tenía, y así seguiremos haciendo porque es nuestro deber y tenemos que preservar la salud de la población”; por lo que apela al “sentido común, al respeto y cumplimiento de las normas, es lo que nos queda mientras nos vacunan a todos”.

Al hilo de lo anterior, el alcalde ha aplicado lo dicho a la Cabalgata de Reyes, pidiendo comprensión a las vecinas y vecinos ya que como ha dicho “hemos trabajado mucho para que la ilusión de las niñas y niños no se viera afectada por la pandemia y para evitar aglomeraciones y la exposición innecesaria de la población, se ha organizado a una hora en la que ya todo el mundo esté en sus hogares”.

Orta ha lamentado de nuevo “los comentarios gratuitos e innecesarios que se están lanzando en las distintas redes sociales al respecto”, porque como ha dicho “llevamos meses trabajando para buscar la menor solución para que siga siendo un día especial para los niños, en definitiva, intentando mantener la normalidad en una situación que no es nada normal”.

Para terminar el alcalde ha insistido en que “estamos velando por mantener en todo momento la seguridad y la salud de la población y esperamos que la decisión que hemos tomado respecto a la Cabalgata de Reyes cumpla con los objetivos marcados que no son otros que mantener la ilusión de esta noche mágica y que no haya ningún contagio”. Así ha recomendado el “confinamiento voluntario durante estos días, el respeto de la distancia, el uso de la mascarilla o el cumplimiento de los horarios y normas en los establecimientos hosteleros” avisando que “estaremos velando porque así sea y se sancionará a aquellos que no cumplan”.