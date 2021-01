Szymanowski detalla el calvario que vivió antes de regresar al Recre

Aún no ha marcado diferencias, pero Alexander Szymanowski (Buenos Aires, 13/10/1988) de nuevo se siente futbolista gracias al Recreativo de Huelva, el club que le ha dado la oportunidad de volver a competir sobre un césped tras permanecer en el dique seco durante dos años y medio por culpa de las lesiones.

En una extensa entrevista en La Razón, el argentino detalla su calvario: “He ido a Venecia y Finlandia, he estado en mil sitios para intentar recuperarme. Cuando todo el mundo te dice que estás bien al mirar las pruebas, pero a ti te duele, no lo entiendes. El optimismo y las ganas de volver a jugar nunca las he perdido, pero no ves la luz“.

Nunca se planteó la retirada

Aún así, el ahora jugador albiazul señala que “nunca me planteé dejar el fútbol, más que nada porque no sé hacer otra cosa. Era fútbol o nada, no había otra alternativa. Ahora no tengo ningún tipo de molestia y estoy centrado en mejorar. No he venido al Recreativo a estar de vuelta, sino a reencontrarme con la élite lo antes posible“.

Buscando su primer ascenso de Segunda B a Segunda

“Tengo ascensos de Tercera División a Segunda B y de Segunda a Primera, pero no tengo de Segunda B a Segunda. El Decano es un club histórico que no merece estar donde está. Por eso hay que ponerse el mono de trabajo, pero teniendo en cuenta la realidad, porque del pasado no se vive“, sentencia.

