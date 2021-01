David Hernández: “Hace falta una gran inversión en la Justicia para poder ver cambios a corto plazo”

El prestigioso abogado David Hernández de la Rosa es el protagonista de hoy, una vez que ya se ha dejado atrás el año más nefasto de nuestras vidas.

“La situación es ciertamente triste: Se calcula que son más de 70.000 españoles los que han fallecido por Covid 19, y millones de personas en todo el mundo, por no hablar de miles de negocios cerrados, paralización de viajes, y en definitiva el miedo que existe en toda la humanidad. No obstante, soy optimista y como ya pasara a lo largo de la Historia con otra pandemia como la gripe o la peste, estoy convencido de que, a finales de este año 2021, estaremos haciendo “vida normal”; hace unos días, las primeras vacunas invitan a ser optimistas, pero con cautela”.

P.- ¿Qué hiciste en el confinamiento, dónde y con quién lo pasaste?

R.- Lo pasé con mi mujer e hijos en casa, pero acudiendo al bufete siempre que podía, para ir adelantando trabajo. La

vida de los autónomos no entiende de pandemia ni cualquier otro contratiempo. Además, me debo a mis clientes y era época de ayudar de una forma u otra a las personas. Fue un tiempo que me permitió pasar más tiempo con mis hijos en casa, por desgracia mi profesión me deja sólo los fines de semana para poder disfrutar de ellos.

P.- ¿Cómo crees que cambiará la vida y especialmente el mundo de la abogacía?

R.- Esta pandemia nos ha enseñado a valorar aquello que antes nadie valoraba: un beso, una puesta de sol, una cerveza con un amigo… Por desgracia, cuando volvamos a la normalidad en unos meses dejaremos de darle importancia a aquello que tanto lo tiene cuando nos lo arrebatan.

Para el mundo de la abogacía esto supone un mayor retroceso, si cabe, a todos los niveles. La Justicia en nuestro país es la eterna olvidada en medios, inversiones… La Pandemia sólo viene a agravar la lamentable situación en la que se encuentra el Sistema Judicial Español: Así, cuando cualquier empresa privada u organismo público seguía teletrabajando, los Juzgados estaban cerrados a cal y canto sin moverse un solo papel, y lo peor es que tras casi 10 meses desde que se iniciaría la Pandemia, la situación es la misma y sin visos de cambios. Hace falta una gran inversión en la Justicia para poder ver cambios en un espacio corto de tiempo. A día de hoy, se medio mantiene por los profesionales que la componen Jueces, Fiscales, Funcionarios, Abogados, Procuradores…