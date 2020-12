Los mayores de la residencia Santa Teresa de Jornet serán los primeros en vacunarse contra el Covid-19

La residencia de mayores Santa Teresa de Jornet, en la avenida de Santa Marta en la capital, será la primera de la provincia en recibir las vacunas Pfizer. Así, los cuidadores y ancianos de este centro comenzarán mañana con la campaña de vacunación contra el Covid-19.

El lunes, continuará en la Residencia La Orden, según ha informado la Junta de Andalucía.

De este modo, Andalucía comenzará mañana domingo la campaña de vacunación Covid-19 en las ocho provincias andaluzas. Según ha trasladado el Ministerio de Sanidad, la comunidad autónoma recibirá un primer envío de 1.840 dosis que llegarán a primera hora de la mañana de este domingo y que se repartirán en las ocho provincias andaluzas para el comienzo de su administración a los primeros grupos de riesgo integrados por personas mayores de residencias, personal sociosanitario y sanitarios de primera línea de COVID-19, como recoge la Estrategia de Vacunación de Andalucía.

Estas primeras dosis se complementarán con repartos semanales por parte de la farmacéutica hasta alcanzar las 868.725 dosis previstas para Andalucía en las próximas 12 semanas. Durante la jornada de mañana se comenzará la vacunación en diversos centros hospitalarios de cada una de las provincias andaluzas y en diversas residencias de mayores de toda la comunidad. En concreto, se administrarán un total de 400 dosis en los centros hospitalarios mientras que el resto se destinará a los residentes de centros de mayores y a trabajadores sociosanitarios.

En el Centro de Dependencia La Viña comienzan los trámites para la vacunación este lunes

En algunos centros de la provincia, como el Centro de Dependencia La Viña, de Chucena, ya los residentes han iniciado los trámites para comenzar el proceso de vacunación.

Uno de los residentes, Serafín Correa, ha asegurado a este diario que ha tenido que firmar dos consentimientos, para que le pongan dos vacunas. “También he tenido que rellenar un pequeño cuestionario en el que me preguntan si he pasado por alguna enfermedad reciente, si he tenido reacciones alérgicas a raíz de ser vacunado, si tengo algún tipo de problema circulatorio (importante, yo por ejemplo, tomo sintrom como anticoagulante) y si tengo alguna alergia a algún medicamento. Eso sí, por lo visto los médicos y enfermeros que vienen a poner la vacuna, tienen la última palabra y si lo ven compatible con cada caso, residentes y trabajadores del centro nos la pondremos el lunes”, explica.

Este sábado llegaban las primeras dosis de la vacuna a España

Las primeras dosis de la vacuna frente al COVID-19 desarrollada por la compañía Pfizer han llegado ya a España. A las 07:29h. de este sábado, el camión que las transportaba desde Bélgica ha llegado al almacén de Guadalajara.

Técnicos de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) ha firmado la recepción de esta primera entrega. Se trata de lotes de la vacuna desarrollada por los laboratorios Pfizer y BioNTech, destinados a los países de la Unión Europea, que salieron el miércoles en contenedores térmicos de la planta belga de Puurs y que ya se encuentran en un almacén de Guadalajara.

Dichas dosis se repartirán en las próximas horas de forma equitativa entre los puntos designados por todas las comunidades y ciudades autónomas con el objetivo de que mañana domingo comience la vacunación en toda España.

La Unión Europea iniciará así la vacunación este domingo 27 de diciembre, en una estrategia coordinada y acordada entre los estados miembros tras la adquisición de manera conjunta de las vacunas frente al virus.