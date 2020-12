Un acto vandálico destroza parte del Museo de la Navidad de Mazagón

El parque de Mazagón ha amanecido esta Navidad con la figura del Rey León destrozada y sin rastro de las figuras que lo acompañaban en el Museo de la Navidad, una iniciativa con la que el Ayuntamiento de Moguer había querido alegrar a los más pequeños de la localidad.

Un acto vandálico que ha roto las ilusiones de los niños y niñas de Mazagón y que el Ayuntamiento de Moguer ha lamentado profundamente realizando “un llamamiento al civismo” para que no se repitan estas imágenes. Y es que como ha expuesto el Consistorio “ha sido un proyecto pensado especialmente para los más pequeños y necesitamos de la colaboración de tod@s para que no se derrumbe. Ha sido un año difícil, no hagamos con nuestro comportamiento que lo que intentamos seguir manteniendo vivo, también se pierda”.

Por último, ha apuntado que “cuidemos de Moguer y Mazagón. No destruyamos lo que es nuestro, lo que es de todos”.