La periodista onubense Mar Toscano presenta su primera novela ‘El Tesoro de Isla Carolina’

La periodista onubense Mar Toscano se estrena en el panorama literario con su primera novela, ‘El tesoro de Isla Carolina’. Una obra publicada por Pábilo Editorial y que se ha presentado esta misma semana en el Centro de la Comunicación Jesús Hermida de Huelva.

La autora ha confeccionado una trama cargada de múltiples y arriesgadas andanzas en un viaje cargado de peligros, humor y amor en el que los personajes desconocen su propio destino.

Pero para ir abriendo boca, en diariodehuelva.es hemos querido conocer más de cerca el proceso de creación de este nuevo relato onubense y, de paso, charlar con la escritora.

María del Mar Toscano Pérez (Huelva, 1984) estudió Periodismo y el Máster de Escritura Creativa de la Universidad de Sevilla. Ahora, reparte sus días entre las cruces, las romerías y las elecciones municipales gracias al periodismo local dentro del Grupo Azahara de Comunicaciones. Como periodista, ha trabajado y colaborado para diversos medios tanto de prensa tradicional (El Mundo Huelva, Radio Nacional de España, Estadio Deportivo, Huelva Express) como digital (Weblogs, Ceimagen). A veces escribe y publica cuentos en antologías como Tiempo de relatos (Booket, 2006), El miedo tiene los ojos grandes (C & M Ediciones, 2009), o Haberlas, haylas (Pez de plata, 2019).

-Mar, eres periodista, has ejercido y ejerces de ello en Huelva. Y esta, tu tierra (y además en el Centro de la Comunicación, lugar clave para los periodistas), ha sido el lugar en el que ha presentado tu primera novela, ¿Cómo lo has vivido? ¿Qué sentiste?

-Pues… ¡Un poco nerviosa! Parece mentira que estuviera tan nerviosa cuando me dedico precisamente a eso, a hablar en público, a cámara y a la gente. Creo que nunca me he puesto tan nerviosa ante un directo. Sabía que todo iba a salir bien, porque en esta aventura estoy rodeada de gente fantástica que sabe lo que hace, pero aún así… han sido muchos años de trabajo y de espera y ahora queda la prueba final: la del lector ¡Espero que disfruten de Emma tanto como yo!

-¿Qué encontrarán los lectores en el ‘El tesoro de Isla Carolina’?

-En “El tesoro de Isla Carolina” los lectores encontrarán una novela de aventuras clásica con un toque pop. Stevenson y Dumas están en la raíz de mi formación como lectora y escritora, y creo que sus espíritus están presentes en este homenaje que tiene también una pizca de Monkey Island, el videojuego, o de películas que alimentan el género como “La isla de las Cabezas Cortadas”, “El capitán Blood” de Errol Flynn y también, no voy a negarlo, de “Piratas del Caribe”.

-¿A qué público va dirigido?

-Para todo aquel que haya disfrutado y aún disfrute de este tipo de aventuras. Creo que los lectores de 16 años en adelante pueden disfrutarla perfectamente, aunque le escribí pensando más en un lector joven pero un poco más mayor, que ronde ya los veinte. En cualquier caso, el adulto que sepa divertirse con “Los Goonies” va a saber divertirse con “Emma”, creo yo.

– ¿Cuándo empezaste a escribirlo? ¿Cómo ha sido compaginar la escritura con un trabajo a tiempo completa en la televisión comarcal de Huelva?

-La novela lleva muchos años escrita. La presenté como trabajo fin de máster en el Máster de Escritura Creativa de la Universidad de Sevilla en 2012, si mal no recuerdo. Empecé a escribirla mucho antes, de hecho ya estaba trabajando en los personajes cuando vivía en China en 2010 -mis amigos me regalaron una pizarra para que fuera diseñando los personajes. Pero al final siempre tenía una obligación más importante que sentarme a escribir, así que avanzaba muy lentamente. Esa fue la razón por la que me matriculé en el máster, para aprender, sí, pero también para que escribir fuera una obligación y no quedara relegado al tiempo libre. Tenía que sentarme a escribir porque tenía que presentar un trabajo. Gracias a eso pude sacar el tiempo necesario para ponerme manos a la obra de verdad. La acogida por parte del jurado del TFM fue muy buena, pero por parte del mercado editorial no tanto. Hasta que apareció Joaquín Cabanillas con Pábilo Editorial, leyó el manuscrito y decidió apostar por ella. Eternamente agradecida, por supuesto.

-¿Siempre has querido escribir un libro?

-¡Sí! No uno: cientos. Me encantan los libros. Desde muy pequeña he sido una gran lectora y soñaba con ser capaz de escribir algo que produjera en los demás el mismo efecto que leer aquellos libros fantásticos producían -y producen- en mí.

-¿Desde cuándo escribes? (Y no me refiero como trabajo, sino como hobby)

-Empecé muy pequeña, precisamente por esa afición a la lectura. Cuando admiras algo el primer paso que das es la imitación, así que con 11 años ya intentaba escribir mis primeros cuentos. Y digo intentaba porque no terminaba ninguno, pero bueno. Me entretenía y era feliz. Seguí con esa afición durante años, porque soy muy terca y no me rindo fácilmente. Hay una frase muy popular entre los escritores, o los que aspiramos a serlo, que, parafraseada, dice que tú no escoges a la literatura sino que la literatura te elige a ti. No recuerdo quién lo dijo porque tengo muy mala memoria para estas cosas. En mi caso fue así: ni siquiera fue una decisión consciente, fue algo que me llamaba, que quería hacer.

-En tu etapa como periodista has pasado por prensa, televisión e incluso por medios digitales ¿Con qué ámbito te quedas?

-¡Con la televisión! Y con la radio, porque no hay que arreglarse tanto. Para mí ha sido todo un descubrimiento porque jamás pensé que terminaría haciendo televisión. La televisión es fresca, es directa, es cercana. Es otro lenguaje narrativo diferente y apasionante que te permite contar las historias de otra manera. Además, el contacto con la gente es diario y constante y eso me encanta. Gracias a la televisión he conocido a gente maravillosa, gente buena de verdad que vive de forma totalmente anónima pero con un nivel de entrega a los demás que es digno de alabar. Encuentro gran satisfacción en poner en valor el trabajo de estas personas porque a veces parece que en el mundo sólo hay malas noticias y gente egoísta y cínica. Y no. No es así para nada. Los buenos son más, pero hacen menos ruido.

-¿Quiénes son tus referentes literarios?

-De cabecera y con influencia directa en esta novela Dumas y Stevenson. Especialmente Stevenson, que es un escritor al que desde la gran literatura a veces se mira un poco por encima del hombro pero que tiene trabajos magníficos (por favor, leed sus cuentos, son maravillosos). Que me encanten… ¡Muchísimos! Soy fan acérrima de Conan Doyle, admiradora confesa de Jane Austen (a quien recomiendo leer en su idioma original, porque es más fácil para apreciar la ironía de sus novelas, o al menos a mí así me lo parece).

Benito Pérez Galdós es mi escritor español favorito de todos los tiempos. Creo que si no has leído la novela rusa del XIX te falta un trozo de corazón (Tolstoi, por favor. Los cuentos de Chéjov, pequeñas obras de orfebrería). Víctor. Hugo, básico en la formación de cualquier aspirante a escritor. Las raíces de mi amor por la literatura se hunden en el XIX. Del XXI, me encanta Zadie Smith (otra escritora que tiene un humor muy particular), Maya Angelou, con su espíritu incombustible; los cuentos de Chimamanda Ngozi Adichie; Terry Pratchett, un genio. Mario Benedetti, otro que también tiene una colección de cuentos que son una joya. Y así puedo seguir media vida porque me encanta leer y me encanta tocar un poco de todo.

-¿Te planteas algún día vivir solo de la literatura?

-¡Ojalá! Ojalá ser a Huelva lo que Pérez Reverte a Cartagena. Y tener mi velerito para recorrer el mundo mientras escribo. Pero los sueños… Sueños son.

La primera novela de esta joven onubense enamorada de las letras ya está disponible en librerías de toda España y en la tienda online de www.pabiloeditorial.com.