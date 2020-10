El PSOE denuncia que la Junta desoye a los alcaldes de Huelva ante la crisis sanitaria

El Partido Socialista ha denunciado que los alcaldes y alcaldesas han visto cómo desaparecían servicios sanitarios esenciales en sus pueblos.

De esta manera, el PSOE ha solicitado que se restituya de manera inmediata la atención en los pueblos, porque es “una cuestión de verdadera emergencia y de sentido común”, ha dicho hoy la parlamentaria socialista onubense

Es más, los socialistas “vemos que la situación se presenta tan complicada que es preceptivo no ya restituir los servicios mermados, sino –ha remarcado-aumentar los que existen, contratar más personal, ampliar los horarios en los centros sanitarios y reforzar ya los servicios de ICI hospitalarios para poder atender a cuantas personas requieran de una atención especial, dadas las circunstancias”.

“Si Jesús Aguirre quiere que Huelva siga siendo un ejemplo, como dijo a boca llena hace unas semanas, que refuerce el sistema para que pueda seguir presumiendo cuando venga a nuestra provincia, aunque nos tememos que ya es tarde, porque hemos superado las cifras que nos situaban siempre debajo de las tablas”, ha señalado la parlamentaria onubense. Como ya dijimos hace unos días, “Huelva está peor que nunca, peor que en ningún momento a lo largo de la pandemia y no parece que los datos actuales se encuentren en el pico de la curva. Esto no ha hecho más que empezar y hay que estar prevenidos”. La crisis sanitaria, ha insistido Márquez, “necesita anticipación y el Gobierno de Moreno Bonilla no solo no se anticipa, sino que va a remolque”.

En el Debate sobre el Estado de la Comunidad, el presidente de la Junta, Moreno Bonilla, “ha pasado de decir que lo tenemos todo controlado a estamos sobrepasados y a admitir finalmente que la atención primaria está desbordada en Andalucía”. Los onubenses, ha dicho María Márquez, estamos desconcertados porque no podemos encontrar cita en los centros de salud, porque las colas son interminables, porque nos enteramos de positivos a nuestro alrededor y no hay rastreadores que nos llamen, todo es desastroso y los onubenses no tenemos por qué estar padeciendo la incompetencia de un Gobierno que no sabe gobernar esta situación tan complicada, en la que lejos de pedir ayuda, actúa con soberbia”.

En Huelva “no queremos ver los hospitales desbordados ni ver cómo los profesionales de la sanidad que trabajan en ellos sufran el despropósito de ver que sus manos no sean suficientes. Bastante han sufrido ya desde marzo hasta hoy como para que tengan que verse entre la espada y la pared porque el Gobierno mire para otro lado y no acepte la realidad de lo que está ocurriendo”, ha finalizado.