Indignación entre los usuarios de los centros de salud ante las esperas en la calle

Con la llegada del frío y la amenaza de lluvia crece la indignación de quienes tienen que esperar largas colas para ser atendidos en su centro de salud. Para muchos es casi imposible coger cita para su médico de cabecera y quienes tienen la suerte de poder ser atendido lo han hecho gracias haber madrugado y haber esperado en plena calle.

CSIF denuncia nuevamente el colapso en Atención Primaria

El sindicato CSIF ha alertado hoy de los problemas que se están registrando para atender a los pacientes de la sanidad pública en Huelva por la “alarmante falta de personal” ante la implementación de las medidas anti-Covid que “requieren más espacios, más trabajadores y más tiempo”. Esos nuevos condicionantes están mermando la respuesta de los centros ante la demanda de los usuarios, y así lo ha puesto de manifiesto la central sindical en una nueva concentración de protesta que ha tenido lugar esta mañana en el hospital Juan Ramón Jiménez de la capital de forma conjunta con CCOO y UGT.

Desde que se declaró la pandemia de la Covid-19, “los profesionales han sufrido la falta de medios y de personal poniendo en riesgo sus vidas y las de los pacientes. Llevamos años denunciando las carencias de la sanidad pública y con la crisis sanitaria todo ello se acentuó. Durante el estado de alarma se creó una conciencia colectiva sobre esta situación pero, tras el paso de los meses, volvemos al abandono de siempre”, ha lamentado Cercadillo.

CSIF recuerda que esa falta de medios está dificultando la realización de labores asociadas a la pandemia. Las distancias de seguridad, los circuitos diferenciados para la atención al usuario o el fomento no de la no presencialidad requieren más espacio, más tiempo y más personal. La realización de las pruebas PCR acumulan retrasos en los casos que no son graves y los rastreos a veces son imposibles de llevar a cabo, tal y como ha constatado CSIF. “Todo ello se une a las consultas rutinarias, prácticamente paralizada, y a la campaña de la gripe, lo que nos está llevando a una peligrosa sobrecarga”, explica Cercadillo.