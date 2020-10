La Policía Local endurece la vigilancia ante el crecimiento de la pandemia en la capital onubense

La Policía Local de Huelva capital va a reforzar el control del cumplimiento de las normas Covid en la ciudad, a tenor de las nuevas circunstancias de la evolución de la pandemia en todo el país y con el objeto de concienciar a la ciudadanía onubense sobre la importancia del respeto de todas las restricciones establecidas al respecto.

La situación de la pandemia en Huelva, que ha provocado más de 200 contagios en los últimos catorce días en la capital incrementando significativamente su tasa de incidencia y añadiendo presión a los hospitales, está entrando en una dinámica que obliga a tomar medidas más duras. Porque los hospitales acumulan ahora mismo 42 pacientes con Covid-19, la mayoría de ellos ingresados en los hospitales de la capital.

Según ha puesto de manifiesto el concejal de Movilidad y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Huelva, Luis Albillo, “se trata de una medida preventiva, ya que la tasa de contagio del virus en la capital sigue siendo una de las más bajas del país y su desarrollo no es preocupante”. No obstante, ha destacado, “vamos a intensificar la vigilancia en la calle y supervisar el acatamiento de las medidas en todos los sectores para que los onubenses se sientan más seguros, y con la intención de que no se produzcan conductas que contribuyan a incrementar la incidencia de la enfermedad en nuestra ciudad”.

Asimismo, el concejal de Movilidad y Seguridad Ciudadana ha explicado que “los agentes de la Policía Local trasladarán a los ciudadanos estos días la importancia de acatar las restricciones y de actuar con la responsabilidad necesaria por parte de todos para hacer frente a la pandemia”.

Para ello, los efectivos municipales tienen previsto vigilar la celebración de botellones, una actividad prohibida, así como las aglomeraciones y las fiestas en el ámbito del ocio, insistiendo, sobre todo entre los jóvenes, en la obligación del uso de mascarillas y de respetar la limitación de 10 personas en los encuentros.

En los dos últimos fines de semana se han producido numerosas aglomeraciones de jóvenes en varias zonas de la capital: muelle de la Riotinto Company, zona de Pérez Cubillas o las calles Jacobo del Barco y Aragón, ante las denuncias de los vecinos, que han advertido a las autoridades que los concentrados no cumplían con las normas que impone la pandemia.

De otro lado, el Ayuntamiento avisa de que se continuarán llevando tareas de comprobación de las medidas sanitarias obligatorias en los comercios y hostelería, relativas al horario de cierre, aforos permitidos en el interior y en las terrazas, separación de mesas y clientes, así como los requerimientos de higiene establecidos por la autoridad sanitaria.

La Policía Local también insistirá en la prohibición de fumar en la vía pública o en espacios al aire libre cuando no se pueda respetar una distancia mínima interpersonal de, al menos, dos metros. Una limitación que es también aplicable el uso de cualquier otro dispositivo de inhalación de tabaco, pipas de agua, cachimbas o asimilados, incluidos cigarrillos electrónicos o vapeo.