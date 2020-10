Helenio Ponce: “El desprestigio de los medios es cada día mayor”

José Helenio Ponce, nuestro entrevistado de hoy, es uno de esos amigos que te deja tu trabajo. Lo conocí en el año 1982, en la delegación de El Correo de Andalucía en Huelva, en la calle Fernando el Católico. Posteriormente pasamos al diario Huelva Información, donde fuimos compañeros durante 25 años. Lo que significa un trato diario, que nos hizo tener una buena amistad y que seguimos manteniendo. Un grupo de aquellos años nos reunimos de vez en cuando para recordar batallitas y reírnos, que en definitiva es de lo que se trata

Helenio es un todo-terreno del periodismo, pues ha pasado por casi todas las secciones, desde deportes, hasta provincia, local, sucesos… y en todas ha estado ejerciendo a un gran nivel. En la actualidad, la información agraria, pesca, ganadera, es su día a día, la cual domina a la perfección.

Persona discreta, servicial, cordial, fiable, risueño, alto sentido de la amistad, trabajador…. Coincidimos hace unos días y después de tomarnos un aperitivo, le propongo la entrevista, accede y este es el resultado de la misma

Me parece irreal y tremendamente dolorosa, porque por culpa del maldito coronavirus nos estamos alejando de las personas que queremos y apreciamos. Estamos perdiendo, en definitiva, ese contacto humano que tanto necesitamos para seguir viviendo.

¿Qué hiciste en tu día a día durante el confinamiento, dónde y con quién lo pasaste?

Lo pasé con mi mujer, Alicia, en nuestra casa en Huelva. Estuve casi dos meses sin salir a la calle. Toda una hazaña. Durante este tiempo, que se me hizo eterno, hice de todo un poco.

¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia y sobre todo el mundo de la comunicación?

No creo que vaya a cambiar mucho, porque una vez que logremos superar esta crisis sanitaria, vendrá otra. Pues abierta la lata para qué cerrarla. Si no hay virus suelto por ahí que nos acojone, ya se inventarán otra pandemia u otro motivo aterrador para tenernos controlados y sin poder movernos en libertad.

Sobre la prensa en general, lo que te puedo decir es que me da mucha pena porque el desprestigio de los medios es cada día mayor. La prueba es que los ciudadanos acuden cada vez más a las redes sociales para conocer la otra realidad que no se cuenta ni en los medios públicos ni en los privados.

¿Has pasado miedo en algún momento?

Hasta ahora no, aunque soy consciente de que algún día me dirán que he contraído el Covi-19. Lo que hay que procurar es que el contagio, que es inevitable, se produzca lo más tarde posible, cuando ya exista una alternativa segura para contrarrestar a esta enfermedad.

¿Qué proyectos tienes para el futuro?

Una vez concluya mi vinculación con Agrodiariohuelva.es, el único medio especializado en información de los sectores primarios de la provincia onubense (agricultura, ganadería, pesca y agroalimentario), el objetivo es simple: disfrutar de la vida y de la familia lo máximo posible porque, como todos sabemos, el tiempo vuela y el final del partido está relativamente cerca.

¿Qué es lo que has echado de menos en estos siete meses que llevamos pandémico?

La libertad de poder moverme cuando quiera y donde quiera sin tener que estar pendiente de tantas medidas de seguridad.

¿Cómo ‘venderías’ Huelva para atraer inversores y turismo estacional?

Como una provincia encantadora y completa. Que merece la pena visitarla porque cuenta con historia, con parajes únicos y maravillosos, y con productos agroalimentarios que tienen una calidad que está reconocida a nivel mundial.

¿Crees que si siguen los rebrotes tal y como se está sucediendo, volveremos a un estado de alarma general?

Todo es posible, pero por el bien de todos, que esta pesadilla acabe cuanto antes, porque si se produce otro parón económico por culpa de un nuevo confinamiento me temo que lo vamos a pasar muy mal y tardaremos mucho tiempo en levantar cabeza.

¿Cómo calificarías el papel que han jugado los medios de comunicación en estos meses?

Que llevan ya muchos meses machacándonos con continuas noticias relacionadas con la pandemia. Creo que nos han saturado y han provocado un cierto hartazgo de todo lo relacionado con el coronavirus entre los ciudadanos. En mi caso, muchos días no veo la tele, ni escucho la radio ni leo ningún periódico. Y la verdad es que duermo más tranquilo.

¿Qué es lo que más te ha fastidiado de estos meses pandémico?

El estar prácticamente recluido en mi casa y no poder tener ese contacto con la familia y con los amigos que tanto necesitamos.