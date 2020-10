Conozco un lugar, a donde gota a gota peregrinan almas rotas.

Conozco un lugar, donde se deshilachan pesadillas y se cosen sueños.

Conozco un lugar donde se llega en tinieblas y se encuentra la luz.

Es un lugar donde cabizbajas llegan personas por las que dejaron de apostar, y que, buscando el perdón se encontraron a sí mismas, sin rogar a nadie.

Es un lugar al que vas por primera vez pensando que hay gente enferma, triste y destrozada, y te encuentras a una familia enorme que te recibe con sonrisas, se invitan a cafés entre anécdotas y besos. Aunque alguna vez, al inicio, la primera vez que fueron llegaron como tú, cabizbajos y rogando que ese lugar fuera la salvación. Y lo fue.

Es un lugar que saca de las calles a personas sin rumbo, que quita caretas para que la cara que veas en el espejo sea la tuya, la auténtica. Y la cara que conozcan los demás te represente, sin trampas, y que gane la verdad, aunque no le guste a todos. Eres tú, ese de ahí dentro, no viniste aquí para cumplir las expectativas de los demás, y lo has comprobado, porque buscando complacerlos a ellos te perdiste a ti mismo.

Es un lugar donde se celebra la vida, donde se unen las familias, donde se recuperan hijos, amores, matrimonios, e incluso, donde nacen padres y madres maravillosos de hijos que temporalmente se quedaron huérfanos.

Y todo eso es posible porque tiene un ejército de primera línea de batalla. Estuvieron tan perdidos como tú, y lucharon en una de las guerras más difíciles que puede presentarte la vida, la guerra a la que no quieres enfrentarte aun. Esa guerra en la que la mayoría de personas que te rodeaban te han abandonado, tú te has abandonado, todo se ha visto perjudicado, tus relaciones, tus hijos, tu trabajo, tus padres, tus amigos, tus planes… te estás quedando en la soledad.

¿Crees que nadie apuesta por ti? Ese ejército apuesta por ti, sin condiciones, no importa lo que haya pasado, lo que hayas hecho, incondicionalmente creerán en ti, como alguien lo hizo con ellos. He visto en ese lugar verdaderos milagros, he visto vidas que se salvaban con gestos simples, con gestos humildes. A veces el engranaje del cambio empezaba con un momento único en el que uno de sus soldados pone la mano en tu hombro y te dice: “sé que es difícil, créeme, lo sé, lo viví, pero vamos a estar aquí, a tu lado, creemos en ti, puedes conseguirlo”. Y en ese momento… comienzas el camino a reencontrarte y reconciliarte contigo, y con la vida.

Ese lugar es A.R.O., recientemente rebautizada como Asociación A.R.O. Doctor Cristóbal Gangoso Aragón, y su nombre es por el caballero andante que comenzó a encender luces en almas fundidas de Huelva, y lo sigue haciendo.

La guerra de la que hablo es la adicción, el vivir condicionado a una droga, da igual el tipo, alcohol, cocaína, cannabis, etc. Si está esa sustancia en ti… lo siento, pero ya no eres tú.

Y los soldados de ese ejército son monitores de la asociación, también prendedores de luz, trabajadores incansables, formándose continuamente para ti, con un sueldo incuantificable, ¿sabes cuál es? Tu sonrisa el día de terapia, tus palabras de esfuerzo y de lo que vas consiguiendo, la recuperación, el hecho de que empiezan a ver cierto brillo en tu mirada que no existía el primer día que llegaste, ¡ay amigo!, si no había brillo en tu vida ¿cómo iban a brillar tus ojos?

Conozco un lugar… un lugar donde se rompen armaduras, y a pecho descubierto, se conquista la libertad.

Esta familia sigue trabajando cada día, pese a todo, incluso pese al covid, adaptada a las medidas de seguridad que ahora deben imperar. Por eso si tienes problemas de adicción tú o alguna persona de tu entorno, si necesitas ayuda, ve a conocerles. Podrás encontrarles en Huelva capital, C/ Isaac Peral Nº11 entreplanta, y en el 959251748.

