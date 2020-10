El Obispo de Huelva invita en la misa de apertura a intensificar “la presencia pública de los cristianos”

El obispo de la Diócesis de Huelva, Santiago Gómez, presidió ayer, 7 de octubre, la misa de apertura del nuevo curso pastoral en la capilla del Seminario Diocesano.

En su homilía hizo referencia a que “cada uno de nosotros hemos sido nombrados profetas”, para cumplir la misión de “transmitir la voluntad de Dios”.

Además, Mons. Gómez Sierra hizo también un llamamiento a que “todos pongamos todo lo que está de nuestra parte por intensificar la comunión eclesial, porque si no vivimos las tareas de las que somos responsables en la vida diocesana con espíritu eclesial y con sentido realmente diocesano, haremos equipos y grupos muy compactos con el líder de ese grupo, con el responsable de una delegación o secretariado, pero difícilmente haremos Iglesia, porque para crecer como Iglesia particular necesitamos cuidar la comunión eclesial, en la fe de la Iglesia, en la disciplina y en el afecto”.

Otro aspecto en el que reparó D. Santiago Gómez fue en la presencia pública de todos los cristianos. “Tenemos que tener siempre el convencimiento profundo como cristianos de que nada de lo que hace la Iglesia deja de tener una repercusión pública, para bien o para mal”. Así, “la celebración de los sacramentos es fuente de fraternidad y cuando incluso yo me pongo a rezar solo es fuente de testimonio y de acción publica de la Iglesia. No hay nada, por íntimo que sea, que no repercuta para bien o para mal en la vida de la Iglesia“.

Por último señaló los tres ejes que se han propuesto para este curso 2020-21: