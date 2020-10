La Junta realizará los test a los temporeros que se desplacen a la campaña onubense

La delegada del Gobierno andaluz en Huelva, Bella Verano, ha anunciado a los representantes de las diferentes organizaciones agrarias onubenses, que la Junta de Andalucía realizará test a todos los trabajadores del campo que se desplacen a la provincia a trabajar en las campañas agrícolas para evitar la propagación del Covid-19. Una iniciativa que como ha destacado Verano “es una buena noticia para un sector que es prioritario para la provincia de Huelva y que es fruto del esfuerzo de la delegación del Gobierno y del trabajo coordinado de todas las consejerías”.

Lo ha hecho durante la tercera Comisión de Seguimiento y Control del COVID-19 en Explotaciones Agrarias, en la que han participado también el delegado de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Álvaro Burgos, la delegada de Salud y Familias, Manuela Caro, el delegado de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidad, Antonio Augustín, el secretario general de Educación, Francisco Santana , el responsable de contratación en origen de ASAJA, Félix Sanz, el secretario general de COAG Huelva, D. Enrique Acción Navarro, el secretario general de UPA Huelva, Manuel Piedra, el gerente de Freshuelva, Rafael Domínguez, la gerente de Cooperativas Agroalimentarias de Huelva, Natalia Aguilera, el secretario general de UGT FICA Huelva, Luciano Gómez, el gerente de la Asociación Citricultores de Huelva, Juan Manuel Bernal y el director del PRELSI, Borja Ferrera.

En este sentido, Bella Verano ha añadido que “esta medida preventiva supone un importante esfuerzo económico para la Junta de Andalucía que, sin embargo, consideramos necesario para el control y la contención de la pandemia del Covid-19 y que responde, además, a una demanda del sector agrícola”.

El protocolo a seguir para la realización de los test, como ha indicado el delegado de Agricultura, Álvaro Burgos, se “definirá en los próximos días en coordinación con los representantes de las organizaciones agrarias para trazar un plan común cuanto antes”. Lo que sí está claro es que se priorizará en aquellas personas sujetas a movilidad con idea de controlar especialmente los contagios importados. Esto no quiere decir, como ha aclarado la titular de Salud, Manuela Caro, que “cualquier persona que no venga de fuera y tenga algún síntoma relacionado con el virus, pueda solicitar que se le realice la prueba pertinente”. La responsable de Salud también ha insistido a los empresarios del sector que expliquen a sus trabajadores que no acudan a los centros de salud libremente, sino que esperen a que se les asignen un equipo profesional que les atienda y que será el que les indiquen cuándo y dónde podrán realizarse la prueba.

En resumen, se trata de una medida adicional del Gobierno andaluz -como ha concluido la delegada del Gobierno- “garantizar la seguridad en el campo y el mantenimiento de una actividad esencial para la economía y el abastecimiento de los mercados”.