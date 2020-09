Cristi, la onubense que revoluciona el plató de ‘Ahora Caigo’

Huelva ha sido, de nuevo, protagonista en uno de los programas más vistos de la televisión española.

Cristi, una onubense de 36 años, dejaba con la boca abierta al presentador (Arturo Valls) y a todo el público del concurso ‘Ahora Caigo’ con su particular descripción antes de comenzar a jugar.

Natural de Villanueva de los Castillejos, la joven dejaba claro su arraigo a Punta Umbría, lugar en el que vive desde hace 20 años, así como sus aficiones a los deportes de aventura: “He hecho de todo con mi novio. Desde paracaidismo hasta puenting”, contaba divertida.

La psicóloga, que dice ganarse la vida “vendiendo cuero” en el Paseo Marítimo de Punta Umbría, dejó a todos con la boca abierta cuando desveló su verdadera afición: el teatro. “Participo en una obra teatral en mi pueblo en la que hablamos de vaginas”, contaba la onubense, ante la mirada atónita del resto de participantes.

Un comentario que desencadenó la rápida respuesta del presentador y las risas de todos los presentes.

Pero la cosa no acabó ahí. Cristi quería que ese fuera su momento y confesó a todos su “espinita” por no haber podido concursar, de pequeña, en un programa de cazatalentos: “siempre he querido participar en un concurso de cante, pero mi madre no quiso llevarme”. Así que, ni corta ni perezosa, la de Huelva se arrancó a cantar, nada más y nada menos, que la popular canción de la “Chica Ye yé“.

¡Para que luego digan que en Huelva no hay arte!