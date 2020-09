Fidel Chaves pone en marcha el cronómetro de Huelva en la Primera División

No ha sido un buen fin de semana para nuestros jugadores en el fútbol profesional. Sin goles onubenses que celebrar, cabe destacar únicamente los primeros minutos de un futbolista ‘made in Huelva’ en Primera División, en la presente temporadas. Tras ver como el Elche aplazaba sus dos primeros compromisos, Fidel Chaves jugó todo el partido contra la Real Sociedad, aunque el resultado no fuera el deseado (0-3).

En cuanto a la Segunda División, nos ha traído el estreno de Juan Villar con el Almería, la consolidación de Caye Quintana, Aitor García, Hugo Fraile y Simón Moreno en sus respectivos equipos, y el gran momento de forma de José Antonio Caro, que ha dejado su puerta a cero en los dos últimos duelos de la Ponferradina.

-FUTBOLISTAS ONUBENSES EN 1ª DIVISIÓN-

Fidel Chaves (Elche) : 1 partido, 90 minutos

: 1 partido, 90 minutos José Antonio Martínez (Eibar) : Sin debutar, tres convocatorias

: Sin debutar, tres convocatorias Dani Rebollo (Betis): Sin debutar, tres convocatorias

-FUTBOLISTAS ONUBENSES EN 2ª DIVISIÓN-