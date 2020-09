Una médica onubense crea el primer kit anti Covid de bolsillo

La médica onubense María Recuerda Núñez ha inventado el ‘CovidKit’, un dispositivo para la prevención de contagios que va anclado al móvil y puede llevarse en el bolsillo, el bolso o incluso en un llavero.

“La mejor estrategia contra el coronavirus es, sin duda, no infectarse”, explica la médica en el diario ABC de Sevilla. Me centré en lo que sí se sabe que es efectivo, lo que está probado que funciona: el distanciamiento social, los métodos de barrera y el lavado de manos. El estilo de vida frenético actual, siempre corriendo, no ayuda a incorporar nuevos hábitos de vida, aunque esto implique la pérdida de la salud. Es importante por eso simplificar la actuación. Así nació el CovidKit: un dispositivo que aúna todos los métodos que sí están validados para facilitar el uso y evitar el contagio”, cuenta.

La onubense asegura que, desde los 15 hasta los 90 años nadie sale sin el móvil. De ahí que el invento patentado sea un dispositivo que se pueda anclar en todos los teléfonos del mercado.

“La idea era que fuera algo universal, asequible, que pudiera ser usado por todo el mundo para disminuir los contagios y con ello, el número de muertos. Eso es lo que me ha movido para patentarlo”, dice. “Esto es un kit de prevención al alcance de la mano, se podría denominar la vacuna de bolsillo“, afirma.

¿QUÉ ES EL ‘COVIDKIT’?

Se trata de un dispositivo similar a un sobre (5 mm de grosor) que va anclado a la parte posterior del móvil a través de una horquilla.

Incluye 5 características: En una carcasa lateral lleva incorporado una mascarilla quirúrgica plegada de tal forma que la parte limpia se queda siempre en el mismo lugar, un compartimento con gel hidroalcohólico. En un lateral incluye un botón similar a un pulsador, útil para el ascensor (evitando el contacto directo con la mano). Otro botón da acceso a un pulsador tipo gancho para poder abrir tiradores de las puertas. La quinta característica es el «kisser» (besador), una estructura elástica, circular, de silicona y plana, que se adapta al filo superior de los vasos para evitar el contacto directo con los labios.

La médica de Huelva espera poner su granito de arena en la lucha contra el coronavirus: “El uso de este kit, con todos los métodos de prevención validados contra el virus, puede salvar muchas vidas y evitar mucho sufrimiento. Espero dar difusión a tucovidkit.com, nos encontramos en fase de selección de inversores para poder hacerlo realidad».

Fotografía principal extraída de ABC de Sevilla.