Abónate a la élite con el Sporting de Huelva

Bajo el lema ’15 años en la elite’, en referencia a las quince temporadas que lleva el club en la Primera División Femenina, el Sporting de Huelva ha puesto en marcha su campaña de abonos para la temporada 2020/2021. La principal novedad es que no habrá ‘Día del club’. Estas son las principales modalidades y precios:

Empresa : 150 euros (cuatro carnets)

: 150 euros (cuatro carnets) Familiar : 80 euros (tres carnets)

: 80 euros (tres carnets) Protector : 70 euros

: 70 euros Adulto : 40 euros

: 40 euros Cantera : 40 euros (dos carnets)

: 40 euros (dos carnets) Infantil: 10 euros (no hayan cumplido 14 años a 1 de julio)

Además, se establece un carnet especial para desempleados, que tendrá un descuento del 25% sobre el carnet de adulto. También obtendrán el mismo descuento todos aquellos pensionistas cuyos ingresos no superen los 1.000 euros mensuales netos. En caso de limitaciones de aforo, el club establecerá mecanismos de control.

Compensación

Por último, en compensación por los partidos no disfrutados la pasada temporada, los socios podrán solicitar un descuento de 5 euros en los carnets adulto o cantera, o de 10 euros en las modalidades protector, familiar y empresa. También pueden canjear ese descuento en mascarillas oficiales del club hasta agotar existencias.

Donde abonarse

Pueden abonarse en la sede del club (calle Puerto 16), en sportingclubhuelva.com, en la Peña Internauta #Recre y en los patrocinadores O2 (c/ San Sebastián), Intersport (c/ Méndez Múñez) Copiplus (c/ Puerto 14), Agmanir (c/ Arquitecto Pérez Carasa 9), Alimentación Recreativo (c/ Mazagón) y en dos farmacias (c/ Rábida 26 y c/ Lima 6).