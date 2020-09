Movilizaciones contra los recortes sanitarios en Huelva: ahora en El Rocío y Matalascañas

Organizada por el equipo de Gobierno local almonteño, tuvo lugar hoy en el polígono de Matalagrana y a pie de carretera entre Almonte y El Rocío, la primera concentración de protesta contra los graves recortes de servicios sanitarios que se van a aplicar a partir del 21 de septiembre, con el cierre de urgencias en el centro de salud de Matalascañas. Un centro que por primera vez se ve despojado de estos servicios.

A esta merma sanitaria se suma la carencia de servicio de urgencia en El Rocío, por lo que la reivindicación de Médico 24 Horas incluye a los dos núcleos urbanos almonteños.

Ante más de un centenar de personas, la alcaldesa de Almonte destacó “la importancia de disponer de unos servicios sanitarios públicos acordes con las necesidades de las poblaciones que deben atender, para salvaguardar el derecho más básico, el de la salud. En el caso de nuestro extenso municipio, tenemos tres núcleos de población y, sin embargo, la administración competente considera que a efectos de los servicios de los centros de salud no cumplen con las condiciones para disponer de dichos servicios de 24 horas ni El Rocío ni Matalascañas”.

El equipo de Gobierno almonteño subraya que “además, la Covid, 19 si algo nos está enseñando es que hay que reforzar los servicios sanitarios, no recortarlos ni suprimirlos. Y que en el actual contexto epidemiológico lo que hay que evitar es el colapso de los centros por un exceso de demanda”

El Rocío y Matalascañas, como receptores de una gran afluencia de población flotante, necesitarían unos servicios sanitarios aún más completos.

Denuncia de CC OO

Casi en paralelo a esta protesta en Almonte, Comisiones Obreras denunciaba que aunque no es una situación nueva, con la COVID-19 la demora para ser atendido telefónicamente por un o una médica de familia se sitúa entre 15 y 20 días en la práctica totalidad de centros de salud de los Distritos de Atención Primaria Huelva-Costa y Condado-Campiña, con alguna excepción en la que la espera es de unos cuantos días. Por el contrario, los centros del Area de Gestión Sanitaria Norte de Huelva (Sierra, Andévalo y Cuenca Minera) mantienen una gestión de las citas prácticamente al día.

Según CC OO, las razones de este “intolerable retraso” en ser atendido, y hablamos de una llamada telefónica, no están del todo claras. La existencia de dobles circuitos asistenciales COVID-19/NO COVID-19, la no cobertura del personal dispensado de trabajar presencialmente o de baja por ser especialmente sensible (afectado de determinadas patologías o con más de 60 años), incluso la no cobertura de las vacaciones, podrían estar entre esas razones.

En cualquier caso, para CC OO, la población no puede estar sometida a esta falta de asistencia sanitaria, sin poder incluso acceder al interior de los centros y teniendo que hacer colas en la calle sometidas a las inclemencias del tiempo. Corresponde a los gestores de nuestra sanidad el poner los medios humanos y organizativos necesarios para corregir esto de manera inmediata.

Tengamos en cuenta que actualmente y, por fortuna, nuestra provincia no tiene una incidencia elevada de casos de COVID-19 que pudiera justificar este caótico estado de cosas.

Por otra parte, CCOO considera que no está justificado en estos momentos limitar la asistencia presencial.

“La generalización de la atención telefónica, que restringe el derecho de usuarios y usuarias de la sanidad pública a una atención integral, responde a una planificación consciente por parte de la Consejería de Salud, ejecutada por sus directivos en los distritos de atención primaria, con su Plan Funcional de Desescalada de 17/04/2020 de la Dirección General de Asistencia Sanitaria y con el Procedimiento de Atención y Seguimiento Telefónico de 06/04/2020, uno de cuyos autores es el actual director-gerente de los Distritos Huelva-Costa y Condado-Campiña, que en principio iba destinado a los casos COVID-19, pero que ha sido generalizado y ha venido para quedarse”, según los propios gestores sanitarios.

Huelva, con pocos rastreadores Covid, según CC OO

Según CC OO, por lo que respecta al manejo de la pandemia los datos no son más halagüeños.

A pesar de los discursos del Consejero de Salud, CCOO no ha podido confirmar la existencia de rastreadores/as dedicados a la detección y seguimiento de personas infectadas y sus contactos. Información oficiosa sitúa la cifra de ellos/as en torno a unos/as quince en toda la provincia, cuando según las recomendaciones (18/100.000 habitantes) debiéramos contar, con al menos unos 93 rastreadores/as.

En cuanto al personal sanitario, CC OO quiere denunciar las condiciones en que muchas enfermeras vienen desarrollando su trabajo en el exterior de los centros, en los denominados “autocovid”, realizando decenas de pruebas PCR diarias y a la intemperie, enfundadas en monos de protección durante turnos enteros de 7 horas, con grave riesgo de deshidratación y golpes de calor.

Asimismo, el Sindicato alerta del más que probable incremento de conflictividad en los centros con el consiguiente riesgo de aumento de agresiones al personal “fruto, nunca justificado, de la frustración e impotencia por no ser atendida en sus necesidades de salud, riesgo al que están especialmente sometidas las trabajadoras administrativas y el personal celador-conductor que atienden los mostradores”.

Para CCOO, la gestión de los Distritos Huelva-Costa y Condado-Campiña necesita un golpe de timón, un revulsivo que vuelva a poner a la ciudadanía en el centro del sistema, de verdad, no sólo en el discurso, con una adecuada dotación de recursos y, sobre todo, con una imprescindible capacidad de organizarlos, hoy ausente.