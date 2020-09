LA RFEF pide “pruebas” a los rivales del Recre que denuncian pagos en B

La Real Federación Española de Fútbol no ha tardado en contestar a los once rivales del Recreativo de Huelva que han denunciado las “malas prácticas económicas“, incluido el pago en B de parte de los salarios de los futbolistas, por parte de muchos equipos de la Segunda B. Y la respuesta federativa no ha podido ser más tajante.

En un comunicado oficial, la Federación señala que “no entendemos afirmaciones como estas, sin disponer de las pruebas suficientes“, por lo que el ente solicita a los denunciantes que “nos envíen de inmediato todas las denuncias y elementos probatorios para que articulemos los mecanismos legal y reglamentariamente previstos“.

Aviso a los denunciantes

Es más, la RFEF recuerda que algunos de los denunciantes, lejos de ser clubes ejemplares, han aportado “de manera tardía y a regañadientes la información económica obligatoria, o se encuentran en la fase previa al bloqueo de los derechos federativos, algo que ocurrirá en caso de no satisfacer las deudas contraídas con la Federación“.