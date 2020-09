En 100 PALABRAS

100 PALABRAS para la Delegada Provincial de Educación

Podría haber escrito los nombres de los alumnos que comienzan 1º de la ESO en el I.E.S San Blas de Aracena, pero no cabían, porque serían más de 100 palabras.

TAMPOCO CABEN EN SUS AULAS.

Porque si ya es controvertido meter a más de treinta niños en aulas de poco más de cuarenta metros cuadrados, hacerlo, con la que está cayendo, es casi inmoral.

Y no, señora Villalba, no tienen nada preparado, por más que lo dijera en su mensaje de bienvenida a las aulas, no hay más medios, lo único que hay, son más RECELOS, más MIEDOS y PREOCUPACIONES.