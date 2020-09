Docentes por la Pública mantiene la huelga indefinida ante la falta de medidas seguras

La Organización Sindical Docentes por la Pública (DXP) convocaba una huelga indefinida desde el pasado 15 de septiembre, en relación a la falta de medidas seguras para el regreso a las aulas.

Una huelva que afecta al personal docente de todos los centros educativos no universitarios de titularidad pública de la Junta de Andalucía.

Según el representante del colectivo en Huelva, Rafael García, “se trata de una huelga instrumental al servicio de los docentes que no quieran asumir el riesgo que supone para su propia salud y la de sus familiares una enfermedad que por ahora no tiene ni vacuna ni tratamiento efectivo”.

En concreto, lo que la organización sindical reivindica es:

Disminución de las ratios hasta asegurar la posibilidad de una distancia social en las aulas de 1,5 metros Incremento de la contratación del profesorado para hacer posible dicha ratio. Desde 3º de la ESO, se podría hacer enseñanza semipresencial, dividiendo los grupos. Incrementando el profesorado que fuera necesario. Asegurar que la limpieza de los centros es la adecuada. Dotar a los centros de la posibilidad de higiene personal adecuada a estas circunstancias. El profesorado declarado de alto riesgo por los comités de Salud Laboral y prevención de Riesgos Laborales, y para el que este organismo recomienda la modificación de las condiciones laborales, deberá ser objeto de dicha modificación y en el caso de no poderse realizar, deberían asignársele otras tareas o que pasaran a la situación de IT. Tener un protocolo claro y dotar los medios necesarios para que el alumnado y el profesorado puedan, en caso necesario, realizar adecuadamente la tele-enseñanza. Posponer el inicio del curso escolar 2020/2021 hasta que la Consejería de Educación y Deporte no garantice a todos y todas los/as integrantes de la comunidad educativa una vuelta a las aulas en las condiciones higiénico sanitarias necesarias para garantizar la seguridad y la salud de todos ellos, en las mismas condiciones que se exigen con carácter general a todos y todas los ciudadanos y ciudadanas andaluces/as.

De este modo, desde DXP pedían secundar masivamente esta huelga los cinco primeros días como protesta ante la imposibilidad de guardar en las aulas el 1,5 m de distancia social, siendo esta distancia social la única medida probada y efectiva hasta el momento para frenar el virus.

Tras los primeros días de huelga, desde el colectivo aseguran que la reacción de la Junta ha sido dar unas cifras apresuradas para intentar desacreditar tal movilización. Cifra no solo apresuradas sino irreales, por varios motivos:

1.- Las dio en base a unas notificaciones de los directores a las diez de la mañana, imposible valorar a esa hora la incidencia de un centro.

2.- Los centros de secundaria no habilitaron ni ese día ni esa semana la hoja de firmas para que los trabajadores que no hicieran huelga acrediten su asistencia.

3.- Se ha permitido por parte de la consejería el comienzo de clases para el día 21.

Una situación que, dicen los docentes, poco se ajusta a la realidad, debido a las repetidas incidencias en la primera semana de reapertura de los centros.

Además, afirman que el correo de DXP “es un hervidero de compañeros y compañeras que nos indican que están siguiendo la huelga”, que las redes sociales se inundan de manifestaciones, fotos y reflexiones de docentes que están secundando la huelga; que “son cientos los docentes que nos han indicado personalmente que están en huelga indefinida”; que la cantidad de agradecimientos por la lucha por unas aulas seguras que nos llegan es abrumadora y no solo por docentes sino familias y alumnado; “que no entraremos en una lucha de cifras, pero que tampoco nos parece justo una burda manipulación de las mismas, y que desde los medios no se haya preguntado a la otra parte sobre estas” y que al profesorado le llegan informaciones maliciosas, tales como que si hacen huelga tienen que hacerla el mes completo, “mentiras que la propia consejería ha explicitado vía interna a los directores”.

Por ello, el colectivo continuarán con la huelga. “El 21 ya estarán todos los niveles educativos en clase, las aulas seguras no parece que sea una de las prioridades de nuestra consejería y por tanto nuestra lucha no será cuestión de un día, ni de una semana y tal vez tampoco de varias, pero somos conscientes de ello y tenemos el firme propósito de aguantar”.

Igualmente, tras la primera semana de protesta, la huelga seguirá activa y dará, aseguran, a los docentes que lo consideren, la seguridad que la administración les niega.