Arranca la campaña de vigilancia y control de distracciones al volante

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha una campaña de vigilancia y control de distracciones al volante, que se desarrollará entre los días del 14 al 20 de septiembre.

Se produce distracción en la conducción cuando algún suceso, actividad, objeto o persona, dentro o fuera del vehículo, captan la atención del conductor y la desvían de la tarea de conducir. Cuanto mayor es la velocidad del vehículo, menor margen de reacción tiene el conductor frente a los imprevistos.

Con esta campaña, se trata de concienciar sobre la necesidad de una conducción más responsable, evitando malos hábitos que provocan distracciones al volante, el marcaje de un número de teléfono móvil, responder a una llamada telefónica, leer o contestar un “whatsapp”, encender un cigarrillo, ajustar la radio o el reproductor de CD, programar el GPS, consultar mapas, mientras se conduce, supone apartar la vista de la carretera durante un tiempo, periodo en el que el vehículo circula sin control y pueden surgir circunstancias que provoquen un grave accidente.

Los tipos de accidentes más frecuentes debidos a distracciones son la salida de la vía, las colisiones frontales, el choque con el vehículo precedente o el atropello.

Para evitar las distracciones, es importante tener en cuenta las siguientes claves:

• Antes de coger el volante: Dormir bien, no ingerir alcohol y otras drogas, no hacer comidas copiosas, cuidar la ingesta de ciertos medicamentos.

• En el trayecto: Mejor no fumar, si siente somnolencia, pare.

• Mantener una temperatura agradable: 21 o 22 grados es una temperatura aconsejable.

• Ojo al móvil: Es una importante fuente de distracciones. Usar solo para emergencias y con el coche parado. Se recomienda activar el “modo coche” en aquellos dispositivos que lo incluyan

• Radio/MP3: Manejarlos nos distrae, son aconsejables los sistemas que se manejan directamente desde el volante. Programar emisoras y CDs antes del viaje es una buena opción.

• Viajar con GPS: Intentar programar una ruta en viaje es muy peligroso. Hay que hacerlo antes.

Uno de las principales causas de distracción es la utilización del teléfono móvil durante la conducción. Su uso multiplica por cuatro el riesgo de sufrir un accidente y el riesgo es equiparable a la conducción con exceso de alcohol.

Utilizar el móvil en la conducción supone apartar la vista de la carretera durante un tiempo determinado en el que se recorre una serie de metros sin que el conductor tenga el control del vehículo, ya que la atención la tiene puesta en el móvil, tal y como se recoge en la infografía.

Otros factores que provocan distracciones:

• El sueño y la fatiga son dos factores de riesgo muy desconocidos y a la vez muy implicados en la accidentalidad vial: alcances traseros, salidas de la vía, o ciertas invasiones del carril contrario contiguo son tipos de accidente muy frecuentes por estos factores.

• Fumar y conducir: encender un cigarrillo se tarda una media de 4 segundos. A una velocidad de 100 km/h, en ese tiempo habremos recorrido 113 metros. Según las conclusiones de diversos estudios de investigación, fumar mientras se conduce multiplica por 1,5 el riesgo de sufrir un accidente.

La Ley de Seguridad Vial considera infracción grave conducir utilizando manualmente dispositivos de telefonía móvil, navegadores o cualquier otro sistema de comunicación, así como, conducir utilizando cascos, auriculares u otros dispositivos que disminuyan la obligatoria atención permanente a la conducción.

Estas infracciones suponen una sanción económica de 200 euros y la pérdida de 3 puntos.

En la provincia de Huelva 22 personas perdieron la vida en accidentes de circulación en 2019, más del 20% de estos accidentes fueron debidos a distracciones. En la última campaña de control de distracciones que tuvo lugar desde el 16 al 22 de septiembre de 2019, la ATGC controló en nuestra provincia un total de 2524 vehículos, de los que 75 fueron denunciados, la mayor parte por conducir utilizando el teléfono móvil u otros dispositivos pero también por otros comportamientos peligrosos.