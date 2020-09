Fertiberia, dispuesta a comenzar ya la restauración de los fosfoyesos: solo falta la DIA del Gobierno

La compañía Fertiberia tenía un mes de plazo (desde el pasado 26 de junio) para depositar un aval o seguro de caución por importe de 65,9 millones de euros y garantizar así la regeneración ambiental de las balsas de fosfoyesos. Pasado este plazo, Fertiberia ha reunido 36,1 millones de euros a través de un pool financiero.

Ahora intenta completar esa cantidad que le falta (29,8 millones de euros). Pero carece de suficientes garantías bancarias. Por eso Fertiberia ha solicitado un nuevo margen (aplazamiento) para dar cumplimiento a la sentencia del pasado 16 de junio y la providencia del 14 de agosto., según mantiene. Lo achaca la compañía a que los nuevos bancos contactados y con los que está en negociaciones no son sus financiadores habituales y piden más información (garantías) a la empresa.

De todas formas, con esta nueva iniciativa, Fertiberia pone la pelota de la regeneración de los fosfoyesos en manos del Ministerio para la Transición Ecológica de Pedro Sánchez, que es quien debe pronunciarse sobre la preceptiva Declaración de Impacto (DIA). Fertiberia se muestra rotunda: las obras pueden comenzar ya (tras la obtención de la DIA) porque el dinero que ha conseguido garantiza 5 de los 10 años que duraría el proyecto de regeneración de los apilamientos de residuos y fosfoyesos arrojados a las marismas de Huelva.

Fertiberia ha informado a la Audiencia Nacional de todos los pasos que está acometiendo para intentar culminar la constitución de las garantías financieras requeridas para el proyecto de regeneración de los apilamientos de fosfoyesos en Huelva y reiterar así su compromiso a largo plazo con una iniciativa que considera una prioridad esencial y estratégica en su nuevo plan de negocio. Así lo ha anunciado en un comunicado en el que relata los pasos que está dando para cumplir la resolución judicial.

Cabe recordar que la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional dictó un auto que requería de nuevo a Fertiberia S.A. para que con carácter inmediato y en el plazo máximo de un mes (a partir del 26 de junio de 2020) depositara definitivamente aval o seguro de caución por importe de 65,9 millones de euros hasta que la empresa ejecute los trabajos de regeneración ambiental de las balsas de fosfoyesos de Huelva, tal y como el tribunal resolvió en sentencia de 2007 y auto de ejecución de 2015. En su auto, la Sala advertía que si no se presenta el aval en el plazo de un mes, se procederá a imponer al presidente ejecutivo y consejero delegado de esta sociedad, Javier Goñi del Cacho, multa de 1.500 euros reiteradas cada 20 días, hasta la completa ejecución de lo fijado por el tribunal.

Según Fertiberia, desde que el pasado 26 de junio el órgano judicial realizó este requerimiento, la compañía ha constituido avales por valor de 36,1 millones de euros con su “pool” de bancos financiadores (entre los que se encuentran Santander, Sabadell, Bankia, CaixaBank y Bankinter). Tras este primer hito Fertiberia está trabajando intensamente para elevar la cuantía avalada y para intentar constituir un seguro de caución que permita completar la totalidad del importe requerido por la Audiencia Nacional.

Por un lado, según Fertiberia, la compañía mantiene negociaciones con cinco entidades financieras de referencia nacional e internacional que pudieran sumarse, entre ellas la primera institución financiera de Huelva, Caja Rural del Sur. Además, ha diseñado una estrategia para obtener un seguro de caución que cubra el importe restante (un máximo de 29,8 millones de euros) con la mediación de las oficinas de Londres y Nueva York de Willis Towers Watson (líder en servicios de intermediación de seguros globales a nivel mundial). En este momento hay una entidad aseguradora líder a nivel mundial que está analizando su entrada en la operación y que contaría adicionalmente con el respaldo de dos firmas internacionales de reaseguro que también han mostrado su interés.

Fertiberia dice que los bancos analizan si situación

A diferencia de lo que ocurrió con el acuerdo firmado para cubrir los primeros 36 millones de euros (más del 55% del total de las garantías), en este caso los bancos y entidades aseguradoras no son los financiadores habituales de Fertiberia, por lo que necesitan cierto margen de tiempo para analizar la situación financiera y patrimonial de una compañía que no conocen. Por ello, y a pesar de que la compañía ha actuado con rapidez, aún no ha obtenido una respuesta definitiva.

Pide un nuevo margen adicional

Según Fertiberia, tras aportar a la Audiencia Nacional toda la documentación que acredita estas negociaciones y mostrar su “inequívoco compromiso de dar cumplimiento del auto del 16 de junio y la providencia del 14 de agosto”, la compañía ha pedido “un breve margen adicional para cerrar las negociaciones y, dependiendo del resultado, ofrecer una solución definitiva que permita cubrir la cantidad pendiente de garantizar y resulte satisfactoria para la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional y para el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico”.

La compañía entiende que este margen no se puede considerar excesivo “atendiendo al contexto económico en el que nos encontramos, al importe global de las garantías y a la operativa de las entidades bancarias y aseguradoras”, e insiste en que no existe ningún interés por su parte en prorrogar indefinidamente la búsqueda.

Asimismo, Fertiberia asegura que su principal objetivo es iniciar cuanto antes este proyecto de restauración, “al ser la única forma de resolver medioambientalmente y de manera definitiva la situación existente en Huelva” y recuerda que ya han realizado todos los trabajos encaminados a lograrlo.

Las obras pueden comenzar, según Fertiberia

En este sentido, la compañía ha destacado que las obras podrían comenzar rápidamente, después de recibir la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), y que, habiendo cubierto el 55% del aval exigido por la Audiencia Nacional -importe muy superior al habitual en restauraciones mineras similares-, ya estarían garantizados y cubiertos financieramente 5 de los 10 años que durará el proyecto de restauración, con independencia de que Fertiberia siga centrando todos sus esfuerzos en cubrir la totalidad de la cantidad exigida.

“Cabe recordar que en 2014 concluyó la elaboración de un proyecto que, basado en las mejores técnicas disponibles, y tras sucesivas mejoras, fue declarado idóneo por el Ministerio de Medio Ambiente y la Audiencia Nacional en 2016. Desde entonces ha seguido cumpliendo puntualmente con todas las fases necesarias para iniciar esta inversión con la mayor celeridad posible. El proyecto y el estudio de Impacto Ambiental presentado por Fertiberia ante el Ministerio han sido objeto de exposición pública”, dice la compañía en un comunicado enviado a diariodehuelva.es.

Además, en marzo de 2018 la compañía, añade en su explicación, “entregó toda la documentación e informes, contestando las alegaciones finales recibidas, y en enero de 2019 hizo lo propio con los últimos requerimientos de información complementarios”.

El siguiente paso, pendiente desde entonces de la decisión del Ministerio, debería ser la emisión de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable, trámite indispensable para que Fertiberia pueda activar con la mayor celeridad la revegetación de este sector de la marisma onubense.

La restauración de los apilamientos de fosfoyeso es una iniciativa que activará una inversión superior a los 65 millones de euros y que supondrá la creación de más de 100 empleos. Para la definición de este proyecto Fertiberia ha contado con proveedores de primer nivel internacional, como Ardaman Associates (firma estadounidense que ha clausurado más de 60 balsas en todo el mundo) y las firmas españolas Eptisa e Inerco.

