La RFAF soluciona a medias el problema del Recreativo con los test anti-COVID

Es otro problema de difícil solución. En el Recreativo de Huelva estarían encantado de someter a técnicos, jugadores y auxiliares a test PCR antes de cada jornada, para garantizar la máxima seguridad posible en el retorno a la competición. Pero la mayoría de clubes de la Segunda División B no están en condiciones de pagar el precio de esa seguridad: unos 100.000 euros por temporada.

Así las cosas, en el Recre esperaban que las autoridades deportivas subvencionaran el protocolo sanitario, pero cuando se trata dinero, muchos son los que presumen y pocos son los que invierten. El primero en bajarse del carro de los ‘PCR obligatorios’ ha sido el Consejo Superior de Deportes, seguido muy de cerca por la Real Federación Española de Fútbol. En cuanto a la AFE, no sabe, no contesta.

Un paso al frente

Así que ahora es el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas las encargas de velar para que el fútbol ‘no profesional’ pueda jugarse con un mínimo de seguridad. En este contexto, las primera en dar un paso al frente han sido la Junta de Andalucía y la Real Federación Andaluza de Fútbol, si bien, su solución sólo resuelve a medias el problema de los clubes con los test anti-coronavirus.

En un comunicado oficial, la RFAF ha anunciado que realizará pruebas de detección del COVID-19 “de forma gratuita a los 160.000 federados andaluces de fútbol y fútbol sala, antes del inicio de cada competición para todas las categorías”. Una medida que incluye a los entrenadores y jugadores del Recreativo y su cantera. Es un gesto loable, digno de aplaudir, pero que se queda corto.

Garantías sanitarias

Porque lo que no dice la nota es que los test gratuitos no serán PCR, serán serológicos, más baratos y menos fiables. Y las pruebas tendrán lugar sólo en el inicio de la competición. No hay un plan ni dinero para realizar test anti-coronavirus de forma regular a lo largo del curso liguero. Así las cosas, el Recre jugará una liga limpia de virus en la primera jornada. A partir ahí, las garantías sanitarias bajan.