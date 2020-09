Rocío Castrillo: “Recomiendo mi libro ‘151 cuchilladas’, la historia real del doble crimen de Almonte”

A la almonteña Rocío Castrillo, la conocí cuando entró a trabajar hace casi 30 años en el periódico Huelva Información. Desde principio se le veía que era toda una periodista de las buenas, vocacional, lista, intuitiva, aparte de su simpatía y lo buena compañera que siempre demostraba ser. Le encantaba el periodismo de investigación y durante su paso por el diario dejó buenas sensaciones, amigos y un buen hacer digno de todo encomio.

Llegó el momento de su partida pues quería llegar a cotas más altas en el periodismo y se desplazó a la capital de España, donde Rocío Castrillo durante los casi 30 años de trayectoria ha ejercido como informadora en diversos medios de difusión nacional –ABC, Cambio 16, TVE-, entre otros. Cuenta con más de 200 portadas firmadas en la prensa española y en 2001 fue Premio Nacional de Periodismo contra la Violencia de Género por una serie de reportajes publicados en portada de la revista Cambio16. Tiene cuatro novelas publicadas: “Una mansión en Praga” (Descubrebooks, 2013); Ellas y el sexo (Sial-Pigmalión, 2014), por la que recibió el premio “Escriduende” a la autora más mediática en la Feria del Libro de Madrid 2014; “En el fin de la Tierra”, un thriller publicado en Amazon en julio de 2016; y 151 cuchilladas (Pábilo, 2019), una novela de no ficción inspirada en el clásico “A sangre fría”, de Truman Capote. Relata según nos cuenta la autora, la trágica historia del doble crimen sin castigo de Almonte: el asesinato en 2013 de Miguel Ángel Domínguez, de 39 años; y su hija María, de 8, quienes recibieron 151 cuchilladas en su propio domicilio.

A Rocío con la que siempre tuve una gran empatía, la llamo para proponerle se deje entrevistar y después de preguntarnos por nuestras respectivas vidas, damos comienzo a la charla y la primera pregunta es la siguiente:

-¿Qué opinión sobre la situación que vivimos actualmente?

-Por regla general, la opinión es mala. Creo que hay demasiada gente que no es consciente. o no quiere enterarse. de la gravedad de la pandemia. No se guardan las distancias, se asiste a fiestas o reuniones sin mascarilla, incluso a manifestaciones multitudinarias. Me escandalizó una reciente manifestación de “negacionistas” en Madrid. No entiendo cómo se puede negar una evidencia que ha dejado miles de muertos y una multitud de afectados por diversos síntomas, que incluyen pérdida de sentidos como el olfato, el gusto e incluso la vista.

-¿Cómo fue tu día a día durante el confinamiento, dónde y con quién lo pasastes?