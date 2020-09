Marea Verde protesta en Huelva ante el regreso de los niños a las aulas

El colectivo de Marea Verde Huelva, integrado por madres y padres de AMPAS y docentes de distintos centros públicos de la provincia de Huelva se ha concentrado a las puertas de la Delegación de Educación de Huelva, para posteriormente realizar una marcha hasta la plaza del Ayuntamiento de Huelva, con sendas paradas en la sede de la Inspección de Trabajo y la delegación de Salud y Familia, en una convocatoria que se ha repetido en el resto de provincias de Andalucía.

De esta manera, el colectivo mantiene el calendario de acciones y que el próximo sábado 12 de septiembre les llevará a Sevilla en una manifestación de toda la comunidad educativa ante la falta de respuesta real y efectiva por parte de las Administraciones con competencias en Educación para una vuelta segura a las aulas.

Los asistentes a la marcha han podido participar de una performance realizada al final de la misma, y en la que se visualizaba de manera clara y concisa como en dos aulas, una con 15 personas y otra con 25 la diferencia en cuanto a distancia física de 1,5 metros. Mientras en la primera se podía mantener de una manera perfecta, en la segunda era imposible. Y hay que tener en cuenta que el regreso del alumnado a las aulas es inminente y cunde la preocupación ante la poca información de la Administración. Familias con mucha incertidumbre y miedo. Docentes y personal de apoyo sin medidas y con instrucciones educativas cambiantes, ambigüas e improvisadas, que llegan a cuenta gotas con un comienzo de curso a las puertas.

A menos de una semana del comienzo del curso, las administraciones educativas no han garantizado en cada aula de las escuelas públicas andaluzas la distancia de seguridad que se exige en cualquier otro espacio público. Han convertido así la escuela en un espacio de excepción. Y aún más, bajo el tendencioso argumento de que no existe el riesgo cero han creado un espacio educativo “donde el metro y medio no existe, o tiende a cero”. Y ello pese a ser la única medida realmente efectiva para frenar los contagios.

En el día de hoy Marea Verde Huelva se ha organizado con otros colectivos en defensa de los servicios públicos, Sanidad, Seguridad Social, Pensiones (ASODP). No puede ser menos, ya que esta situación toca a todos los pilares del estado del bienestar.

Por eso, las premisas denunciadas por el colectivo es el rechazo de las “Comisión de Coordinación – Covid19”, por ser una burda manera de delegar toda la responsabilidad en las directivas y en los y las docentes, quienes no tienen la formación requerida para poder desarrollar una tarea tan compleja.